През вчерашния денинформира читателите си заВ тази връзка в социалната мрежа Фейсбук с позиция излезе единият от шофьорите, а именно този на лекия автомобил "Ауди". Ето какво пожела да каже афектираният мъж:"Аз съм шофьорът на аудито! Нямам намерение да се крия зад постовете на съпругата си! Защото нямам вина! Не се чувствам виновен за нищо!Шофьор съм от 16 години. Това ми е втората катастрофа, първата отново беше с отнето предимство. След шока и адреналина, който изживях вчера, седнах и огледах снимките, които направихме ние със съпругата ми и снимките, които са направени от очевидци.Започнах да въртя лентата назад. При нас вчера имаше два удара един след друг. Движех се с малко под 30 км/ч ,за да дразня съпругата си - не само в кръговото, но и по самия булевард. Смеехме се, обсъждахме как животът ни започва да се нормализира.В следващият момент кола пред мен! Натиснах спирачка веднага, колата ми спря. А след първия удар последва втори. Сега осъзнавам, че шофьорката от BMW-то най-вероятно е завъртяла волана наляво. Слязох афектиран, започнах да крещя и да я питам кой й е дал книжка.В мига, в който чух, че има дете на задната седалка, се вцепених. Аз също имам дете, за щастие не беше с нас в колата. Видях как виновницата се опитва да отвори вратата зад шофьорското място - защо там?!Столчето на бебето беше зад пасажерското място?! Издърпах вратата, а партньорът на жената стоеше отстрани и гледаше, без да предприеми нещо. Та нали вашето дете е в колата, Господине ?! Защо чакахте аз да отворя вратата, за да се изведе детето ви навън и да се види в какво състояние е? Предполагам ,че беше бащата, след като получих заплахи от негова страна след това.Все още в шок и гледащ към бебето дали ще изплаче, "Майката" или по-точно за мен убиецът от BMW-то ми се нахвърли да ме удря и да ме обижда. Госпожо Убиец, аз каква вина имам, че Вие не можете да шофирате и не знаете елементарните права за движение по пътя?!Казахте на място, че съм мислел за тенекии и че съм застрашил живота на детето ви. Моля?! Аз?! Или Вие с вашите действия? Да изскачате пред движеща се кола с предимство, без да се огледате... Вие каква майка сте?! Какъв родителски капацитет имате? Надявам се социалните да се сезират. Вие застрашавате живота не само на другите пътници, но и на собственото си дете.След 3 часа идвате и казвате на съпругата ми "Съжалявам". За кое съжалявате?! Че не ни убихте ли?И да, мисля за тенекии, защото, ако при Вас притежанието на автомобил е да се фукате и да застрашавате живота на останалите, то за мен тези тенекии ми изкарват хляба. За което Ви "благодаря", че сега заради вашето безотговорно шофиране аз ще остана без работа.Няма да ви заплашвам и кълна, както Вие направихте. Оставам ви в Божиите ръце и в ръцете на българските закони. Дано "Социални грижи" видят какви родители има!!!Аз не мога да кажа "съжалявам", нито "благодаря". Не виждам за какво!!!"