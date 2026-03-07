катастрофа между два автомобила вътре в кръговото кръстовище до магазин Decathlon в "Тракия".
В тази връзка в социалната мрежа Фейсбук с позиция излезе единият от шофьорите, а именно този на лекия автомобил "Ауди". Ето какво пожела да каже афектираният мъж:
"Аз съм шофьорът на аудито! Нямам намерение да се крия зад постовете на съпругата си! Защото нямам вина! Не се чувствам виновен за нищо!
Шофьор съм от 16 години. Това ми е втората катастрофа, първата отново беше с отнето предимство. След шока и адреналина, който изживях вчера, седнах и огледах снимките, които направихме ние със съпругата ми и снимките, които са направени от очевидци.
Започнах да въртя лентата назад. При нас вчера имаше два удара един след друг. Движех се с малко под 30 км/ч ,за да дразня съпругата си - не само в кръговото, но и по самия булевард. Смеехме се, обсъждахме как животът ни започва да се нормализира.
В следващият момент кола пред мен! Натиснах спирачка веднага, колата ми спря. А след първия удар последва втори. Сега осъзнавам, че шофьорката от BMW-то най-вероятно е завъртяла волана наляво. Слязох афектиран, започнах да крещя и да я питам кой й е дал книжка.
В мига, в който чух, че има дете на задната седалка, се вцепених. Аз също имам дете, за щастие не беше с нас в колата. Видях как виновницата се опитва да отвори вратата зад шофьорското място - защо там?!
Столчето на бебето беше зад пасажерското място?! Издърпах вратата, а партньорът на жената стоеше отстрани и гледаше, без да предприеми нещо. Та нали вашето дете е в колата, Господине ?! Защо чакахте аз да отворя вратата, за да се изведе детето ви навън и да се види в какво състояние е? Предполагам ,че беше бащата, след като получих заплахи от негова страна след това.
Все още в шок и гледащ към бебето дали ще изплаче, "Майката" или по-точно за мен убиецът от BMW-то ми се нахвърли да ме удря и да ме обижда. Госпожо Убиец, аз каква вина имам, че Вие не можете да шофирате и не знаете елементарните права за движение по пътя?!
Казахте на място, че съм мислел за тенекии и че съм застрашил живота на детето ви. Моля?! Аз?! Или Вие с вашите действия? Да изскачате пред движеща се кола с предимство, без да се огледате... Вие каква майка сте?! Какъв родителски капацитет имате? Надявам се социалните да се сезират. Вие застрашавате живота не само на другите пътници, но и на собственото си дете.
След 3 часа идвате и казвате на съпругата ми "Съжалявам". За кое съжалявате?! Че не ни убихте ли?
И да, мисля за тенекии, защото, ако при Вас притежанието на автомобил е да се фукате и да застрашавате живота на останалите, то за мен тези тенекии ми изкарват хляба. За което Ви "благодаря", че сега заради вашето безотговорно шофиране аз ще остана без работа.
Няма да ви заплашвам и кълна, както Вие направихте. Оставам ви в Божиите ръце и в ръцете на българските закони. Дано "Социални грижи" видят какви родители има!!!
Аз не мога да кажа "съжалявам", нито "благодаря". Не виждам за какво!!!"
Виктор1
преди 2 ч. и 48 мин.
А с колко да кара в кръговото според теб?
гетцатаа
преди 3 ч. и 38 мин.
Да караш с 30 км/ч, да се залисваш с разговори също е предпостсвка за птп и то по-сеиозна.
