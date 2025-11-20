ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шествие в Пловдив променя движението на улици и булеварди
Маршрутите на автобусни линии № 18 и № 44 се променят, както следва:
Линия №18
Посока: Хангарите – Завод "Устрем"
Бул. "Съединение", спирка №79 – кино "Фейсис", направо бул. "Съединение", спирка № 80 – Блок 175, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №358 – Блок 330, ляв завой по бул. "Цар Симеон", десен завой по ул. "Недялка Шилева" и по маршрута утвърден от Об ТС.
Посока: Завод "Устрем" – "Хангарите"
Ул. "Недялка Шилева", спирка № 332 – "Печатницата" - изток, ляв завой по бул. "Цар Симеон", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по ул. "Съединение", спирка №108 – срещу "Детски свят" и по маршрута утвърден от Об ТС.
Линия № 44
Посока: Завод "Устрем" – ПУ
Ул. "Цар Симеон", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по ул. "Съединение", спирка №108 – срещу "Детски свят" и по маршрута утвърден от Об ТС.
Посока: ПУ - Завод "Устрем''
Бул. "Съединение", спирка №80 – Блок 175, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №358 – Блок 330, десен завой по бул. "Цар Симеон" и по променения маршрут към ул. "Асеновградско шосе".
