© виж галерията В СУ "Никола Вапцаров“ децата и техните учители показаха, че инициативите им нямат край и изненадват всеки ден с любознателност, креативност и неподправена енергия в Седмицата на четенето.



Седмицата премина под знака на словото, книгите и детското любопитство. Началото поставиха десетокласниците с послание за значението на четенето. Последва музикална изненада по интерактивния звънец- песен, създадена от учителите по БЕЛ и аранжирана чрез AI.



Дванадесетокласниците посетиха всички паралелки в начален етап, а разговорите им за читателските навици показаха нещо важно — децата четат не по задължение, а по желание.



Родителите се включиха с приказки, които вдъхновиха изработването на маски на любими герои, учениците четяха на по-малките, твориха книгораздели по "Малкият принц“ и участваха в езикови предизвикателства под мотото "Пиши правилно, мисли ясно“. В дните на грамотността десетокласниците представиха силна презентация за езиковата култура онлайн.



Срещите със специалисти обогатиха седмицата: разговор за здравословно хранене с д-р Красимира Стойчева-Пекова, дискусия с поетесата Виолета Колева и впечатляващи научни опити във Факултета по химия към ПУ "Паисий Хилендарски“.



Театърът също имаше своето място. Модерната адаптация на "Сливи за смет“ припомни, че трудолюбието никога не излиза от мода, а "Баба ЧАТка, баба НЕТка и дядовците онлайн“ постави акцент върху езика и "живото общуване“.



Кулминацията бе "Малкият принц“, представен с впечатляваща прецизност. Чрез помощта на AI самият Екзюпери "оживя“, за да отправи посланията си към учениците.



Всичко това стана възможно благодарение на отдадените учители, подкрепящото ръководство и активните родители. Но най-ярките бяха децата — защото те не просто участваха, а растяха във всеки свой избор, жест и прочетена страница.