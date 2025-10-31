ЗАРЕЖДАНЕ...
Улицата е затворена и е въведена е временна организация на движението. Срокът за извършване на реконструкцията е до 23 декември 2025.
Това е една от най-важните вътрешноквартални улици и първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век.
Ремонтът ще обхване два участъка – откъм "Пещерско шосе" до училище "Елин Пелин“, като в тези зони ще се извършват дейности по ВиК мрежата. Проектът включва полагане на нов асфалт, изграждане на тротоари, паркоместа и ново улично осветление.
В рамките на ремонта ще се извърши и подмяна на водопровода и канализацията, съвместно с "ВиК – Пловдив“. Изпълнител на проекта е фирма "Парсек груп“, а възложител – Община Пловдив. Стойността на ремонта възлиза на 1,85 млн. лева.
