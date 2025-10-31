© Продължава дългоочакваният основен ремонт на една от последните големи павирани улици в Пловдив, а именно ул. "Генерал Колев" в район "Западен". Няколко дървета бяха отсечени вчера и днес. Според кметицата Тони Стойчева 90% от дърветата са с гъбични заболявания или увредени корени. Ще бъдат обособени места за засаждането на нови 70 дървета. Въпреки това Фейсбук ври и кипи от недоволни граждани, които се чудят защо се случва това.



Улицата е затворена и е въведена е временна организация на движението. Срокът за извършване на реконструкцията е до 23 декември 2025.



Това е една от най-важните вътрешноквартални улици и първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век.



Ремонтът ще обхване два участъка – откъм "Пещерско шосе" до училище "Елин Пелин“, като в тези зони ще се извършват дейности по ВиК мрежата. Проектът включва полагане на нов асфалт, изграждане на тротоари, паркоместа и ново улично осветление.



В рамките на ремонта ще се извърши и подмяна на водопровода и канализацията, съвместно с "ВиК – Пловдив“. Изпълнител на проекта е фирма "Парсек груп“, а възложител – Община Пловдив. Стойността на ремонта възлиза на 1,85 млн. лева.



