ЗАРЕЖДАНЕ...
Санират един от най-големите блокове в Пловдив
©
Инвестицията е на стойност 2 554 740,58 евро (4 996 638,27 лв.) и е изцяло безвъзмездна.
Живеещите в сградата единодушно заявиха желанието си да се включат в програмата, водени от стремежа към по-добри условия на живот и по-ниски разходи за енергия. В рамките на проекта сградата ще бъде цялостно обновена – ще бъде топлоизолирана, ще се подмени дограмата, ще се подобри състоянието на покрива и ще се повиши общата енергийна ефективност.
Очаква се след изпълнението на дейностите сградата да стане значително по-енергийно ефективна и комфортна за обитаване. "Предвижда се намаляване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия с близо 4 милиона киловатчаса и постигане на над 69% енергийни спестявания, както и съществено ограничаване на въглеродните емисии“, посочи по време на среща с жителите на блока заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.
Изпълнител на строително-монтажните работи е "ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, а строителният надзор ще се осъществява от "ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД. Срокът за изпълнение е 210 дни, или до края на юни тази година.
С реализирането на проекта Община Пловдив продължава последователните си усилия за обновяване на жилищния фонд, подобряване на градската среда и насърчаване на устойчивото развитие.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в момента по въпосната програма се обновяват няколко жилищни сгради. Едната е на улица "Димитър Талев" в район "Южен".
Друга се намира в същия район, но на булевмард "Никола Вапцаров“ с номера 64, 66 и 68.
Жилищен блок на ул. "Генерал Радко Димитриев“ №27-31 също се санира в момента.
Енергийното обновяване на жилищна сграда на бул. "Източен“ с номера 12, 14, 16, 18 на бул. "Източен“ в Пловдив също напредва успешно.
Още по темата
/
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.