Жилищен блок на ул. "Радко Димитриев“ №13, 15 и 17 в район "Източен“ е поредният, който се санира от Община Пловдив с евросредства. Проектът се реализира с по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Инвестицията е на стойност 2 554 740,58 евро (4 996 638,27 лв.) и е изцяло безвъзмездна.

Живеещите в сградата единодушно заявиха желанието си да се включат в програмата, водени от стремежа към по-добри условия на живот и по-ниски разходи за енергия. В рамките на проекта сградата ще бъде цялостно обновена – ще бъде топлоизолирана, ще се подмени дограмата, ще се подобри състоянието на покрива и ще се повиши общата енергийна ефективност.

Очаква се след изпълнението на дейностите сградата да стане значително по-енергийно ефективна и комфортна за обитаване. "Предвижда се намаляване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия с близо 4 милиона киловатчаса и постигане на над 69% енергийни спестявания, както и съществено ограничаване на въглеродните емисии“, посочи по време на среща с жителите на блока заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

Изпълнител на строително-монтажните работи е "ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, а строителният надзор ще се осъществява от "ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД. Срокът за изпълнение е 210 дни, или до края на юни тази година.

С реализирането на проекта Община Пловдив продължава последователните си усилия за обновяване на жилищния фонд, подобряване на градската среда и насърчаване на устойчивото развитие.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в момента по въпосната програма се обновяват няколко жилищни сгради. Едната е на улица "Димитър Талев" в район "Южен".

Друга се намира в същия район, но на булевмард "Никола Вапцаров“ с номера 64, 66 и 68.

Жилищен блок на ул. "Генерал Радко Димитриев“ №27-31 също се санира в момента.

Енергийното обновяване на жилищна сграда на бул. "Източен“ с номера 12, 14, 16, 18 на бул. "Източен“ в Пловдив също напредва успешно.