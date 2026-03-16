Още една жилищна сграда в район "Тракия“ в Пловдив поема по пътя към по-уютен, по-икономичен и по-устойчив дом. Това е блок №199, който се санира по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. За проекта са осигурени малко над 655 хил. евро, като финансирането е 100% безвъзмездна помощ.

Предвидените дейности по проекта са топлинно изолиране на външните стени и покрива, топлоизолиране на пода, както и подмяна на неефективната дограма и остъкляване. "Тези мерки ще намалят значително топлинните загуби и ще осигурят по-добър микроклимат в жилищата през всички сезони“, коментира заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов.

След реализацията на проекта ще бъде обновена жилищна инфраструктура с разгъната застроена площ от 3 920 кв. м, която обхваща 44 самостоятелни жилища. Очаква се енергийното потребление на сградата да намалее чувствително – с над 1,27 млн. kWh годишно, което представлява близо 69% спестяване на първична невъзобновяема енергия.

Строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени от "Билдком – БГ“ ЕООД, а строителният надзор ще бъде осъществен от "Верея Консулт“ ООД. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до края на месец юни тази година.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в момента по въпосната програма се обновяват няколко жилищни сгради. Едната е на улица "Димитър Талев" в район "Южен".

Друга се намира в същия район, но на булевмард "Никола Вапцаров“ с номера 64, 66 и 68.

Жилищен блок на ул. "Генерал Радко Димитриев“ №27-31 също се санира в момента.

Енергийното обновяване на жилищна сграда на бул. "Източен“ с номера 12, 14, 16, 18 на бул. "Източен“ в Пловдив също напредва успешно.