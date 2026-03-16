ЗАРЕЖДАНЕ...
Санират безплатно още една жилищна сграда в Пловдив
©
Предвидените дейности по проекта са топлинно изолиране на външните стени и покрива, топлоизолиране на пода, както и подмяна на неефективната дограма и остъкляване. "Тези мерки ще намалят значително топлинните загуби и ще осигурят по-добър микроклимат в жилищата през всички сезони“, коментира заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов.
След реализацията на проекта ще бъде обновена жилищна инфраструктура с разгъната застроена площ от 3 920 кв. м, която обхваща 44 самостоятелни жилища. Очаква се енергийното потребление на сградата да намалее чувствително – с над 1,27 млн. kWh годишно, което представлява близо 69% спестяване на първична невъзобновяема енергия.
Строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени от "Билдком – БГ“ ЕООД, а строителният надзор ще бъде осъществен от "Верея Консулт“ ООД. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до края на месец юни тази година.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в момента по въпосната програма се обновяват няколко жилищни сгради. Едната е на улица "Димитър Талев" в район "Южен".
Друга се намира в същия район, но на булевмард "Никола Вапцаров“ с номера 64, 66 и 68.
Жилищен блок на ул. "Генерал Радко Димитриев“ №27-31 също се санира в момента.
Енергийното обновяване на жилищна сграда на бул. "Източен“ с номера 12, 14, 16, 18 на бул. "Източен“ в Пловдив също напредва успешно.
Още по темата
/
Още от Институции
/
Нови образователни експозиции превръщат уроците по природни науки в реално изследване в НТГ-Пловдив
15.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Евгени Генчев и приятели гостуват в Пловдив с "Валсът на розите"
23:45 / 15.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.