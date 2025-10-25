ИЗПРАТИ НОВИНА
Само един кандидат за директор на желана гимназия в Пловдив
Автор: Васил Динев 10:30Коментари (0)1289
© Фейсбук
Николай Митев е единственият кандидат за  временно изпълняващ длъжността директор на Националната търговска гимназия в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.

Конкурсът бе обявен от Регионалното управление на образованието преди броени дни, след като на 15 октомври почина досегашната директорка Петя Герасимова.

Събеседването с Николай Митев се е провело вчера, следващата седмица се очаква да станат ясни резултатите. Митев е преподавател по информатика в същото училище. Работил е и в РУО Пловдив.

Кандидат-директорите трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават висше образование в степен "магистър". Конкурсът протича на два етапа - по документи и след това събеседване, съобщиха от РУО Пловдив, обявявайки конкурса.








