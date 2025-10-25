ЗАРЕЖДАНЕ...
|Само един кандидат за директор на желана гимназия в Пловдив
Конкурсът бе обявен от Регионалното управление на образованието преди броени дни, след като на 15 октомври почина досегашната директорка Петя Герасимова.
Събеседването с Николай Митев се е провело вчера, следващата седмица се очаква да станат ясни резултатите. Митев е преподавател по информатика в същото училище. Работил е и в РУО Пловдив.
