Само един кандидат за директор на желана гимназия в Пловдив

© Фейсбук Николай Митев е единственият кандидат за временно изпълняващ длъжността директор на Националната търговска гимназия в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.



Конкурсът бе обявен от Регионалното управление на образованието преди броени дни, след като на 15 октомври почина досегашната директорка Петя Герасимова.



Събеседването с Николай Митев се е провело вчера, следващата седмица се очаква да станат ясни резултатите. Митев е преподавател по информатика в същото училище. Работил е и в РУО Пловдив.



Кандидат-директорите трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават висше образование в степен "магистър". Конкурсът протича на два етапа - по документи и след това събеседване, съобщиха от РУО Пловдив, обявявайки конкурса.