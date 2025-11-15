С част от стипендиите си и 2 месеца упорита работа пловдивски студент прави невероятен прототип

© Не изпускай слънцето от поглед! Тази команда следва неотклонно соларният панел, с който Кристиян Митев защити блестящо дипломната си работа в Техническия университет – филиал Пловдив. Той направи прототип на енергийна система, която да работи в космическите кораби, както и на яхтите и корабите, плаващи по море. При това с 40 на сто по-ефективна от стандартните електричество системи, черпещи енергия от слънцето.



Ето как обяснява постигнатото инж. Кристиян Митев, който от тази година учи магистратура по същата специалност "Електротехника“ в Техническия университет – филиал Пловдив: "Моята дипломна работа е "Проектиране на микроконтролерна система за двуосов соларен тракер“. Звучи сложно, но всъщност става дума за една работеща система от сензори и електрически мотори, която задвижва соларни панели, така че постоянно да са насочени към слънцето.



За целта в моята система соларните панели се движат по две оси – хоризонтално и вертикално или иначе казано: нагоре и надолу, но също така и се въртят.“



Идеята за този прототип идва на инж. Митев не случайно. Две лета той стажува във фирма за фотоволтаични системи. Тя има стационарен соларен парк, което "подсказва“ на бъдещия инженер идеята за движение и желанието да направи нов тип система за добиване на енергия от слънцето.



"Исках да изследвам с колко ще се увеличи производството на електоенергия с панели, които постоянно следват слънцето. И доказах експериментално – моята система е по-ефективна с 40 на сто спрямо стационарните фотоволтаични системи. Изчислих и икономическата изгода: при стационарен монтаж на панелите инвестицията се възвръща след 10-12 години, при динамична система като моята възвращаемостта е с около 4-5 години по-бърза. Изплащането зависи изцяло от произведената енергия, но трябва да се добавят разходите за създаването на самата система.“ - обяснява Кристиян Митев.



Как работи прототипът



В разработката си дипломантът е използвал малък соларен панел с площ от 0,3 кв.м., мощност 50 вата и 20 волта напрежение. Прототипът има 4 "очи“, които следят слънцето. Това са 4 сензора, засичащи слънчевата светлина има и два електродвигателя, които позиционират панела. "Моят научен ръководител доц. д-р Севил Ахмед-Шиева ми помогна при разработката на системата за управление на соларната платформа чрез микроконтролер. Освен че осигурява управлението на системата, в него през 10 секунди се записват данни – стойности за ток, напрежение, мощност, енергия, които могат да се обработват и анализират.“ - разказва инж. Кристиян Митев.



За 200 лева от стипендията



Управляемата от слънцето соларна система е можела да си остане само на хартия и вероятно отново е щяла да донесе "Отличен 6“ за идеята, вложена в нея. Кристиян Митев обаче решава да задели част от стипендиите си и 2 месеца упорита работа, за да направи от идеята си не само теоретична разработка, но и прототип. Цялата изработка е дело на ръцете и майсторството на Кристиян Митев – точно така са направени всички детайли на управляемата от слънцето соларна система. Но пък се получи действащ прототип, с който може реално да се тества ефективността на разработката и тя да стане основа за индустриални управляеми соларни системи за космическата и морската индустрия, както и за битови нужди – заключи инж. Кристиян Митев.