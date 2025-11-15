ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
С част от стипендиите си и 2 месеца упорита работа пловдивски студент прави невероятен прототип
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:12Коментари (0)32
©
Не изпускай слънцето от поглед! Тази команда следва неотклонно соларният панел, с който Кристиян Митев защити блестящо дипломната си работа в Техническия университет – филиал Пловдив. Той направи прототип на енергийна система, която да работи в космическите кораби, както и на яхтите и корабите, плаващи по море. При това с 40 на сто по-ефективна от стандартните електричество системи, черпещи енергия от слънцето.

Ето как обяснява постигнатото инж. Кристиян Митев, който от тази година учи магистратура по същата специалност "Електротехника“ в Техническия университет – филиал Пловдив: "Моята дипломна работа е "Проектиране на микроконтролерна система за двуосов соларен тракер“. Звучи сложно, но всъщност става дума за една работеща система от сензори и електрически мотори, която задвижва соларни панели, така че постоянно да са насочени към слънцето.

За целта в моята система соларните панели се движат по две оси – хоризонтално и вертикално или иначе казано: нагоре и надолу, но също така и се въртят.“

Идеята за този прототип идва на инж. Митев не случайно. Две лета той стажува във фирма за фотоволтаични системи. Тя има стационарен соларен парк, което "подсказва“ на бъдещия инженер идеята за движение и желанието да направи нов тип система за добиване на енергия от слънцето.

"Исках да изследвам с колко ще се увеличи производството на електоенергия с панели, които постоянно следват слънцето. И доказах експериментално – моята система е по-ефективна с 40 на сто спрямо стационарните фотоволтаични системи. Изчислих и икономическата изгода: при стационарен монтаж на панелите инвестицията се възвръща след 10-12 години, при динамична система като моята възвращаемостта е с около 4-5 години по-бърза. Изплащането зависи изцяло от произведената енергия, но трябва да се добавят разходите за създаването на самата система.“ - обяснява Кристиян Митев.

Как работи прототипът

В разработката си дипломантът е използвал малък соларен панел с площ от 0,3 кв.м., мощност 50 вата и 20 волта напрежение. Прототипът има 4 "очи“, които следят слънцето. Това са 4 сензора, засичащи слънчевата светлина има и два електродвигателя, които позиционират панела. "Моят научен ръководител доц. д-р Севил Ахмед-Шиева ми помогна при разработката на системата за управление на соларната платформа чрез микроконтролер. Освен че осигурява управлението на системата, в него през 10 секунди се записват данни – стойности за ток, напрежение, мощност, енергия, които могат да се обработват и анализират.“ - разказва инж. Кристиян Митев.

За 200 лева от стипендията

Управляемата от слънцето соларна система е можела да си остане само на хартия и вероятно отново е щяла да донесе "Отличен 6“ за идеята, вложена в нея. Кристиян Митев обаче решава да задели част от стипендиите си и 2 месеца упорита работа, за да направи от идеята си не само теоретична разработка, но и прототип. Цялата изработка е дело на ръцете и майсторството на Кристиян Митев – точно така са направени всички детайли на управляемата от слънцето соларна система. Но пък се получи действащ прототип, с който може реално да се тества ефективността на разработката и тя да стане основа за индустриални управляеми соларни системи за космическата и морската индустрия, както и за битови нужди – заключи инж. Кристиян Митев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществу...
08:16 / 15.11.2025
За 380 000 лева правят важни ремонти в пловдивски район
07:45 / 15.11.2025
Пловдивчани слагат хачкар в Стария град
07:05 / 15.11.2025
"Нощ на театрите" в Пловдив
07:00 / 15.11.2025
Ограничават движението на кръстовище в Пловдив
06:20 / 15.11.2025
Първият полет от Братислава пристига днес на пловдивското летище
06:00 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
11:23 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бюджет 2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: