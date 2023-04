Рок банди забиват в Пловдив

© Машината Hellion Stone се задвижва на високи обороти за две участия в компанията на Jasmine Whale и Soundprophet на 21-и и 22-и април. Projector Plus, клуб Mixtape 5 и бар Download представят три топ български рок банди в две поредни вечери в София и Пловдив. Цветът на родния алтърнатив Hellion Stone, Jasmine Whale и Soundprophet се обединява за два пролетни клубни концерта, съобщиха организаторите.



Софийската банда в тежкия спектър – Hellion Stone, е свързващото звено на 21-и и 22-и април на задаващото се мощно априлско трио. Със засилка още от 2017 г. и два издадени албума (“Hellion Stone" и “Scapegoat") зад гърба си, Hellion Stone вече са доказали професионализъм в студиото. Истинската сила на групата, обаче, е на сцената, а експлозивната смес от алтернативен рок и груув метъл е проверена многократно на клубните и фестивалните им участия на живо.



На 21-и и 22-и април Hellion Stone отново ще доставят наелектризиращи рифове на нуждаещите се, а феновете на добрите мелодии и качествените вокали също няма да останат разочаровани. Високооктановият звук на Иво Попов (вокали), Стефан Стефанов (китара), Иван Стоянов (китара), Атанас Пангев (бас) и Мануел Малешков (барабани) остава в главите на слушателите дълго след като музиката е свършила. А двойната априлска изява на бандата на живо ще бъде първа за тях след концерта им с Godsmack през миналата година.



Jasmine Whale е групата, която ще забие на 21-и април с Hellion Stone в клуб Mixtape 5 и тази комбинация е повече от обещаваща. В Jasmine Whale са се събрали някои от най-опитните музиканти на съвременната алтернативна българска сцена – Ненко Милев (китара и вокали), Борислав Струкански (бас), Милен Иванчев (барабани) и Димитър Василев-Нуфри (китара и вокали). Самият проект датира още от 2012 г., а три години по-късно е оформено ядрото на групата, което излъчва албумите "Розалия" и "Ghosts Have Shadows". В стила на Jasmine Whale е тя да бъде предизвикателна в рокендрол традицията, текстовете им – понякога имат хапливия и хумористичен привкус в духа на пънк рок, а енергията на Нуфри и компания е достатъчна да зареди батерията на всеки рок фен за седмици напред.



Вторият концерт на Hellion Stone ще се състои в клуб Download в Пловдив и ще включва специалното участие на Soundprophet. На 22-и април Пенко Скумов (вокали), Митко Пешев (китара), Георги Михайлов (бас) и Николай Иванов (барабани) ще отведат публиката на едно запомнящо се пътешествие, подпечатано с марката Soundprophet. Групата започна с отчетливи гръндж влияния през 2010 г. и в последствие издаде два албума (“More Than Any Spoken Words" и “Revelation"), но в настоящото десетилетие Soundprophet плават изцяло в собствен океан от вдъхновение.



Забележителен представител на българския алтернативен рок, тази банда има на своя страна отлични инструментали и текстове, които изследват мястото на личността в света. Soundprophet означава приключение из сенчестите задни улици на човешката природа и групата няма да пропусне възможността да разведе феновете там за един пореден път.