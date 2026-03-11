Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Звукът на автентични родопски каба гайди превзе пространството на първия магазин на Kaufland в България – този в пловдивския кв. "Тракия“. Клиентите на хипермаркета станаха свидетели на емоционален "родопски“ флашмоб, който даде старт на честванията по случай 20-ия рожден ден на веригата у нас. Празничната програма беше допълнена от "колело на късмета“, дегустации и множество изненади за посетителите.

Специален гост на събитието беше популярният YouTuber Слави Панайотов (The Clashers). Роденият в Пловдив влогър сподели пред почитателите си, че е присъствал и на самото откриване на първия филиал през 2006 г. – момент, превърнал се в истинска атракция за града преди две десетилетия.

Поглед към бъдещето с инвестиция за половин милион евро

Юбилеят е повод не само за равносметка, но и за мащабно обновяване. Kaufland модернизира всички свои пет филиала в "града под тепетата“ с обща инвестиция от над 500 000 евро. Реновацията включва модерно интериорно оборудване и значително разширен продуктов асортимент, насочен към съвременните нужди на потребителите.

Акцент в обновените обекти са сериите за готови и полуготови ястия, както и променената "топла точка“ на витрината с обслужване, гарантираща още по-високо качество и свежест. Любителите на кулинарията вече могат да се възползват и от разширени секции със свежа риба, морски деликатеси и богата селекция от мезета.

Екипът – сърцето на успеха

Историята на Kaufland България започва именно от Kaufland – Тракия на 9 март 2006 г. Днес в този филиал работят 105 служители, като забележителните 11 от тях са част от екипа от самото откриване до днес. Тяхната лоялност и професионализъм са в основата на налагането на веригата като лидер на пазара през последните 20 години.

Празник за всички

В духа на своя юбилей, Kaufland България споделя радостта от празника със своите клиенти чрез мащабна кампания с впечатляващи награди. През месец март потребителите имат шанс да спечелят 20 ваучера за пазаруване на стойност 2000 евро всеки, 200 ваучера на стойност 200 евро и 20 високотехнологични награди от бранда Apple. Пълните условия на играта могат да бъдат намерени на официалния сайт на компанията.

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки.  Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2026 г. компанията разполага с 70 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв.

Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.