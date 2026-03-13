Робот постави кохлеарен имплант в УМБАЛ "Свети Георги"
По време на операцията роботизирана ръка подпомoгна въвеждането на електрода на импланта във вътрешното ухо. Основното предимство на системата е изключително бавното и прецизно поставяне на електрода – процес, който отнема около пет минути. За сравнение, при стандартната кохлеарна имплантация въвеждането на електрода се извършва за около 30 секунди до една минута. Предимството на иновативната техника е, че самото въвеждане на електрода става с много бавна скорост, като целта е минимална травматичност и максимално съхраняване на структурите на вътрешното ухо. Подобна прецизност и равномерност на движението трудно може да бъде постигната ръчно, поради което роботизираната система позволява по-щадящо поставяне на импланта и по-добро съхраняване на остатъчния слух на пациента.
Интервенцията е извършена при възрастен пациент, който до момента е използвал два слухови апарата, но слухът му значително се е влошил. В резултат на операцията единият слухов апарат е заменен с кохлеарен имплант. Така пациентът ще използва предимствата на импланта за възприемане на високите честоти, а със слуховия апарат на другото ухо – за ниските честоти. Този подход е известен като бимодална слухова стимулация. Интервенцията бе извършена под ръководството на доц. Петър Руев с екип в състав д-р Христина Халачева и операционна сестра Славка Щерева, подкрепен от анестезиолог д-р Севилия Бозовa.
Технологията дава възможност за по-прецизно и щадящо поставяне на кохлеарни импланти и за по-добро съхраняване на слуховите структури на пациента.
Още от категорията
Общественик: Ще затворим главни булеварди в Пловдив, ако не намерят алтернатива за автогара "Север"
