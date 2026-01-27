ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Регионален природонаучен музей – Пловдив представя нов проект
Датата на представянето - 2 февруари, съвпада със Световния ден на влажните зони – значима екологична дата, която подчертава ролята на реките, езерата, моретата и океаните, както и на обитаващите ги видове.
През 2026 г. се отбелязват 55 години от подписването на Рамсарската конвенция, насочена към опазването на влажните зони по света. Тазгодишното мото на международната кампания е "Влажните зони и традиционни знания: Честване на културното наследство“ – тема, която е пряко свързана с Пловдив като град с богато културно и историческо наследство.
Чрез реализирането на настоящите дейности организаторите още веднъж подчертават неразривната връзка между културното и природното наследство и значението им за устойчивото развитие и обществената ангажираност с екологичните предизвикателства.
Подробна информация за дейността:
Дейност "Животински истории за климатичните промени“ по проект на Община Пловдив BG-RRP-11.021-0003 "Отново заедно“ по процедура BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи Общини“, финансиран от Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU (СледващоПоколениеЕС) по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България, администриран от Национален фонд "Култура“.
Дейността има за цел да повиши обществената информираност за опазването на природата, като представи сложната научна информация по достъпен, емоционален и ангажиращ начин. Фокусът попада върху климатичните промени през призмата на животинските видове, като ключови индикатори за състоянието на природата. Чрез съчетаване на наука и изкуство, той насърчава положителни емоции, ценности и съпричастност към естествения свят, вдъхновява уважение, любопитство и творчество и мотивира екологично поведение и активна гражданска позиция.
Дейността обединява няколко взаимосвързани форми на културно съдържание в един интегриран културен продукт, посветене на връзката между животинските видове и климатичните промени:
Мултимедийни видеа
Пет кратки (60-секундни) циклични филми ще представят климатично уязвими хабитати и видове, включени в постоянна експозиция на музея. Те ще представляват видове и местообитания в най-новата зала на музея - зона Африка и Австралия
Мобилна изложба
Изложбата “Уязвимите" представя 25 редки и защитени животински вида от фауната на България, уязвими от климатичните промени. Те ще се визуализират чрез висококачествени фотографии и оригинални научно-популярни текстове. Дизайнът и конструкцията ще бъдат изготвени от професионалисти от сферата на изкуството. Изложбата ще бъде отпечатана на мобилна сглобяема конструкция, която позволява нейното пренасяне и позициониране в различни локации.
Официалното откриване на мобилната изложба “Уязвимите" ще се осъществи на 10.02.2025 г. от в Дондуковата градина, до Регионален Природонаучен музей.
Куклено-театрална постановка
В края на март е планирана представянето на куклена-театрална постановка “Изчезналото кралство" - “(Почти) изчезналите видове", която е копродукция на Регионален природонаучен музей - Пловдив, Зоологическа градина – Пловдив и Държавен куклен театър - Пловдив. Тя разказва екологичната история на два емблематични животински вида - европейския бизон и дроплата. Планираме да се реализират 4 представления на сцената на Държавен Куклен театър - Пловдив. Представленията ще бъдат фото и видео заснети от професионалисти.
В дейностите сме включили и младежи с интелектуални затруднения от социално предприятие в Пловдив, които ще изработят сувенири и ще ги подаряват на посетителите след постановките.
Премиерата на куклено-театралната постановка е планирана за 20-ти март от 18 ч., в навечерието на Международния ден на кукления театър и във връзка с международната екологична инициатива "Часът на Земята“, която се отбелязва от 20 ч. на следващия ден.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Агробизнесмен от Пловдив: Залага се на карта хранителният суверен...
17:18 / 27.01.2026
Търсят кръводарители от група А+ за бежанец от Украйна
16:00 / 27.01.2026
Пак умуват как да отпушат трафика в Пловдив
15:00 / 27.01.2026
Панайот Велчев е новият шеф на Районен съд Пловдив
14:44 / 27.01.2026
"ХЪС Естейт" и добавената стойност на експертното обслужване: Сиг...
13:00 / 27.01.2026
Ексклузивно: Не една, а две жилищни сгради вдигат на мястото на а...
13:58 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS