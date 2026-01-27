© Регионален природонаучен музей – Пловдив представя нов проект, фокусиран върху климатичните промени и тяхното въздействие върху животните и човека. Събитието е част от дейност "Животински истории за климатичните промени“ и поставя акцент върху връзката между културното и природното наследство.



Датата на представянето - 2 февруари, съвпада със Световния ден на влажните зони – значима екологична дата, която подчертава ролята на реките, езерата, моретата и океаните, както и на обитаващите ги видове.



През 2026 г. се отбелязват 55 години от подписването на Рамсарската конвенция, насочена към опазването на влажните зони по света. Тазгодишното мото на международната кампания е "Влажните зони и традиционни знания: Честване на културното наследство“ – тема, която е пряко свързана с Пловдив като град с богато културно и историческо наследство.



Чрез реализирането на настоящите дейности организаторите още веднъж подчертават неразривната връзка между културното и природното наследство и значението им за устойчивото развитие и обществената ангажираност с екологичните предизвикателства.



Подробна информация за дейността:



Дейност "Животински истории за климатичните промени“ по проект на Община Пловдив BG-RRP-11.021-0003 "Отново заедно“ по процедура BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи Общини“, финансиран от Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU (СледващоПоколениеЕС) по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България, администриран от Национален фонд "Култура“.



Дейността има за цел да повиши обществената информираност за опазването на природата, като представи сложната научна информация по достъпен, емоционален и ангажиращ начин. Фокусът попада върху климатичните промени през призмата на животинските видове, като ключови индикатори за състоянието на природата. Чрез съчетаване на наука и изкуство, той насърчава положителни емоции, ценности и съпричастност към естествения свят, вдъхновява уважение, любопитство и творчество и мотивира екологично поведение и активна гражданска позиция.



Дейността обединява няколко взаимосвързани форми на културно съдържание в един интегриран културен продукт, посветене на връзката между животинските видове и климатичните промени:



Мултимедийни видеа



Пет кратки (60-секундни) циклични филми ще представят климатично уязвими хабитати и видове, включени в постоянна експозиция на музея. Те ще представляват видове и местообитания в най-новата зала на музея - зона Африка и Австралия



Мобилна изложба



Изложбата “Уязвимите" представя 25 редки и защитени животински вида от фауната на България, уязвими от климатичните промени. Те ще се визуализират чрез висококачествени фотографии и оригинални научно-популярни текстове. Дизайнът и конструкцията ще бъдат изготвени от професионалисти от сферата на изкуството. Изложбата ще бъде отпечатана на мобилна сглобяема конструкция, която позволява нейното пренасяне и позициониране в различни локации.



Официалното откриване на мобилната изложба “Уязвимите" ще се осъществи на 10.02.2025 г. от в Дондуковата градина, до Регионален Природонаучен музей.



Куклено-театрална постановка



В края на март е планирана представянето на куклена-театрална постановка “Изчезналото кралство" - “(Почти) изчезналите видове", която е копродукция на Регионален природонаучен музей - Пловдив, Зоологическа градина – Пловдив и Държавен куклен театър - Пловдив. Тя разказва екологичната история на два емблематични животински вида - европейския бизон и дроплата. Планираме да се реализират 4 представления на сцената на Държавен Куклен театър - Пловдив. Представленията ще бъдат фото и видео заснети от професионалисти.



В дейностите сме включили и младежи с интелектуални затруднения от социално предприятие в Пловдив, които ще изработят сувенири и ще ги подаряват на посетителите след постановките.



Премиерата на куклено-театралната постановка е планирана за 20-ти март от 18 ч., в навечерието на Международния ден на кукления театър и във връзка с международната екологична инициатива "Часът на Земята“, която се отбелязва от 20 ч. на следващия ден.