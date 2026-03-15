Две престижни отличия получиха Институт по зеленчукови култури "Марица“ (ИЗК "Марица“) и Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив за разработването на нови сортове зеленчуци, създадени чрез съвременни селекционни и приложни методи. Новите разработки предизвикват сериозен интерес сред производителите и специалистите в агросектора, като получават и положителни отзиви от потребителите заради вкусовите си качества и устойчивостта си при отглеждане.Отличие за иновация в областта на устойчивото земеделие бе присъдено на новия сорт пипер "Балтовска капия“, разработен съвместно от учени от ИЗК "Марица“ и ЦРСББ. Наградата беше връчена по време на международното изложение “Международна селскостопанска изложба АГРА 2026", което се проведе в Международен панаир Пловдив.Допълнително признание за научните постижения получиха двата научни института и от Съюз на изобретателите в България, който присъди диплом и златен медал за новия сорт чери домати “Мини Мис" като принос в областта на селекцията и иновациите в зеленчукопроизводството. Отличието беше връчено от председателя на организацията д-р инж. Марио Христов на директора на ИЗК "Марица“ проф. Даниела Ганева, директора на ЦРСББ проф. Цанко Гечев и представители на изследователския екип, участвал в разработването на новите сортове.Разработването на новите сортове е резултат от дългогодишно сътрудничество между селекционери, молекулярни биолози и агрономи от двата института. Комбинирането на класическа селекция със съвременни биотехнологични подходи позволява създаването на сортове, които отговарят на съвременните изисквания за устойчивост, качество и пазарна реализация.От ЦРСББ и ИЗК "Марица“ подчертават, че новите разработки са насочени към подпомагане на конкурентоспособността на българските зеленчукопроизводители и към създаване на висококачествени местни сортове, адаптирани към климатичните условия в страната."Мини Мис“ е нов високодобивен сорт чери домати, отличаващ се с компактни растения, равномерни гроздове и атрактивни дребни плодове с отлични вкусови качества. Плодовете са с ярко червен цвят, средно тегло около 12–15 g и балансирано съотношение между захари и киселини, което ги прави подходящи както за прясна консумация, така и за гурме салати и декорация на ястия.Сортът е разработен с акцент върху устойчивото производство – растенията показват добра адаптивност към условията на оранжерийно и полско отглеждане, стабилен добив и повишена устойчивост към някои от основните болести по доматите. Това го прави подходящ както за професионални производители, така и за малки ферми и семейни стопанства.Това е първият сорт, разработен в България, с устойчивост към вирусни болести. Сортът принадлежи към подвид Едроплодни пипери, групата на Дългите пипери, сортотип Капия.Създаден е в резултат на дългогодишна комплексна селекционно-подобрителна работа в ИЗК “Марица“ и през последните години, съвместно с Центъра по растителна системна биология и биотехнология (CPSBB) чрез хибридизация между устойчив и чувствителен генотип на тютюневомозаечния вирус от колекцията на селекционери, с последвало многогодишно беккросиране (повече от 20 години) с чувствителни сортове тип Капия (C. annuum) върху отбрани устойчиви растения в беккросните генерации.Последвал е многократен отбор по устойчивост, морфологични и стопански показатели. Участници в създаването на сорта са: доц. д-р Величка Тодорова, доц. д-р Димитрина Костова-Протохристова, гл. ас. д-р Ганчо Пасев, доц. д-р Иванка Тринговска-Мендева, доц. д-р Станислава Грозева – Тилева, гл. ас. д-р Весела Радева-Иванова, ас. Пенка Фильова, проф. д-р Цанко Гечев.Растенията са с височина от 55 до 75 cm, с индетерминантен растеж, със здраво стъбло и формират две - три разклонения от първи порядък. Имат антоцианово оцветяване по възлите, както и на хипокотила в разсадна фаза. Листата са зелени, яйцевидни, заострени към върха.