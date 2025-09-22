ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Разбиха и разграбиха контейнер за даряване на дрехи посред бял ден в Пловдив
Контейнерът за даряване на дрехи за хора в нужда, който се намира на паркинга пред магазин "Билла" на булевард "Шести септември" (близо до кръстовището с бул. "Източен"), е бил разбит, а част от дрехите разграбени.
От думите на човека става ясно, че автори на посегателството са били представителки на ромската общност в града под тепетата.
Инициативата по поставянето на контейнерите стартира през 2016 година. Контейнерите са разположени на ключови места в града, включително училища, детски градини, обществени, корпоративни и частни сгради и институции.
Кампанията е безсрочна и има за цел да приобщи хора от всички възрасти да бъдат екологично и социално отговорни и чрез своето участие да помогнат за стимулиране на дарителството, опазването на природните ресурси и запазването на ценни суровини за обществото и икономиката вместо депонирането им.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 22 мин.
0
преди 43 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Акад. Владимир Зарев получи голямата награда "Христо Г. Данов"
18:00 / 22.09.2025
Има арестуван за последния пожар в Пловдивско
16:49 / 22.09.2025
Пловдивският общински инспекторат: На това заведение сме му напис...
16:30 / 22.09.2025
Част от Пловдив остана без вода
15:59 / 22.09.2025
Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловди...
15:36 / 22.09.2025
Пловдивчанин: Проблемът ще се задълбочи
13:15 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS