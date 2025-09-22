© Plovdiv24.bg виж галерията На изключително грозна ситуация е попаднал по-рано днес читател на Plovdiv24.bg. За това съобщи самият той чрез сигнала си до медията ни.



Контейнерът за даряване на дрехи за хора в нужда, който се намира на паркинга пред магазин "Билла" на булевард "Шести септември" (близо до кръстовището с бул. "Източен"), е бил разбит, а част от дрехите разграбени.



От думите на човека става ясно, че автори на посегателството са били представителки на ромската общност в града под тепетата.



Инициативата по поставянето на контейнерите стартира през 2016 година. Контейнерите са разположени на ключови места в града, включително училища, детски градини, обществени, корпоративни и частни сгради и институции.



Кампанията е безсрочна и има за цел да приобщи хора от всички възрасти да бъдат екологично и социално отговорни и чрез своето участие да помогнат за стимулиране на дарителството, опазването на природните ресурси и запазването на ценни суровини за обществото и икономиката вместо депонирането им.