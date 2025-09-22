ИЗПРАТИ НОВИНА
Разбиха и разграбиха контейнер за даряване на дрехи посред бял ден в Пловдив
Автор: Васил Динев 19:49Коментари (5)2099
© Plovdiv24.bg
На изключително грозна ситуация е попаднал по-рано днес читател на Plovdiv24.bg. За това съобщи самият той чрез сигнала си до медията ни.

Контейнерът за даряване на дрехи за хора в нужда, който се намира на паркинга пред магазин "Билла" на булевард "Шести септември" (близо до кръстовището с бул. "Източен"), е бил разбит, а част от дрехите разграбени.

От думите на човека става ясно, че автори на посегателството са били представителки на ромската общност в града под тепетата.

Инициативата по поставянето на контейнерите стартира през 2016 година. Контейнерите са разположени на ключови места в града, включително училища, детски градини, обществени, корпоративни и частни сгради и институции. 

Кампанията е безсрочна и има за цел да приобщи хора от всички възрасти да бъдат екологично и социално отговорни и чрез своето участие да помогнат за стимулиране на дарителството, опазването на природните ресурси и запазването на ценни суровини за обществото и икономиката вместо депонирането им.


Още по темата: общо новини по темата: 9
27.01.2023 Община Пловдив постави контейнери за събиране на дрехи и обувки
02.11.2021 Монтираха контейнер за текстилни изделия пред СУ "П. Кр. Яворов"
17.04.2018 Грозно! Роми посегнаха и на дрехите, които хората даряват от сърце!
25.07.2017 В Пловдив се появи поредният специален контейнер за използвани дрехи
29.04.2016 Над 15 тона стари дрехи събраха пловдивчани
14.04.2016 Това са всички места в Пловдив с контейнери за използвани дрехи
Новото начало на България започва скоро. Бог да пази българите и България
0
 
 
Всичко е наред. Ако имаше проблем, милицията щеше да дойде. Нали така?
Още новини от Новини от Пловдив:
Акад. Владимир Зарев получи голямата награда "Христо Г. Данов"
18:00 / 22.09.2025
Има арестуван за последния пожар в Пловдивско
16:49 / 22.09.2025
Пловдивският общински инспекторат: На това заведение сме му напис...
16:30 / 22.09.2025
Част от Пловдив остана без вода
15:59 / 22.09.2025
Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловди...
15:36 / 22.09.2025
Пловдивчанин: Проблемът ще се задълбочи
13:15 / 22.09.2025

Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
