Ралица Костадинова от ТУ Пловдив с награда от херцога на Единбург

© Международната награда на херцога на Единбург - ниво злато е призът, който третокурсничката от Техническия университет – филиал Пловдив Ралица Костадинова заслужи и очаква да я получи съвсем скоро. Тя учи в специалността "Автоматика, информационна и управляваща техника“ . Нейната страст са роботите. Наградата на Единбургския херцог всъщност е програма за личностно развитие, обяснява Ралица Костадинова. До сега тя има сребърно и бронзово ниво на наградата. Те помагат на студентката да бъде мотивирана и концентрирана за дълго време. Златното ниво вече й дава шанса да се занимава с роботи.



Другата награда на Ралица, която тя успя да заслужи през 2020 г., е стипендия от фондацията "Юрген Дорман“. За нея се е състезавала с конкуренти, също изучаващи инженерни науки. При това от значение е не само успехът от следването, защото повечето кандидати за стипендията "Юрген Дорман“ са отлични студенти. Ралица е убедена, че е постигнала успех и със силното си представяне по време на трите кръга с интервюта.



"Пред журиращите подчертах, че се занимавам с доброволчество в Националния алианс за работа с доброволци. Преподавам в академията за деца SoftUni kids от февруари. Започнах да обучавам деца от курсовете "Първи стъпки в програмирането“ и "Програмирай с платка Micro:bit", след това ме поканиха да разработя курса "Micro:bit роботика“. Искам да продължа по някакъв начин да помагам на хората, но искам и да се занимавам с технология. Стори ми се, че роботиката е най-добрият начин да постигна тези две мои цели.“ - казва Ралица Костадинова. Средствата от стипендията ще похарчи за покупка на много добър лаптоп, а остатъка ще инвестира в материали за своите разработки. Освен това Ралица е доволна, че компанията АВВ, която е представител на фондация "Юрген Дорман“ й назначава личен ментор, с когото ще обсъждат и работят по проекти, свързани с роботите на АВВ.



Ралица Костадинова вече е председател и на университетския клуб по роботика. Заради пандемията клубът не може да провежда седмичните си срещи, но студентите продължават да работят дистанционно и да изработват състезателни роботи. Това са малки машини, обяснява Ралица. "С тях се състезаваме в категориите Мини-сумо, 3D лабиринт, следене на линия. На мен са ми по-интересни свободните разработки, които също са част от състезанието. През миналата година се занимавах с 3D принтирана робо-ръчичка, като работих по нейното управление. Тя е нещо като умалена индустриална робо-ръка.“ - разказва тя.



Сега трима студенти от университетския клуб по роботика се готвят и за международното състезание IRC - /Интернешънъл роботс компетишън/, организирано от MRT STEAM LTD и Al-Biruni Institute for Languages and Science. Тази година темата за всички 250 участници от цял свят е "Robot, help us!“ /Робот, помогни ни/. "Ние вече приключваме със сглобяването на нашия робот и ще подготвим видеоклип, за да го представим на комисията“ - разказва Ралица Костадинова. Тримата студенти от Техническия университет – филиал Пловдив са решили, че техният робот няма да е свързан с коронавируса, защото очакват че повечето състезатели ще заложат на тази стратегия.



Те изработват градинарски робот. "Идеята даде едно от момчетата от отбора, който казва за себе си, че е градски градинар и си отглежда пресни зеленчуци на терасата. В паметта на роботчето ни ще вложим информация кога се сеят определени култури и то ще напомня: днес трябва да засадите чушките или граха. Частите на градинарския робот тримата студенти вземат от лабораторията по роботика на Техническия университет – филиал Пловдив. Но и тримата добавят свои собствени електронни и механични елементи. Ако спечелят състезанието ще имат премия от 1000 USD, която най-вероятно отново ще инвестират в части за роботи.