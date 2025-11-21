© виж галерията На 21 ноември – Деня на християнското семейство – в залата на администрацията Район "Северен" проведе първото по рода си събитие за отличаване на Будителите на района за 2025 година. Инициативата цели да отдаде признание на съвременните будители – хора, които със своя труд, ценности и обществена ангажираност допринасят за развитието на общността.



В рамките на церемонията номинираните получиха грамоти и специален подарък новото издание на "Учителят" – книга, посветена на живота на Йоаким Груев, създател на първата гимназия, първия професионален театър, музей и библиотека не само в Пловдив, но и в България, като символ на уважение към тяхната дейност и отдаденост.



Събитието беше открито с рецитал на стихотворение за будителите, изпълнен от деца от НУ "Христо Ботев". Чрез своето изпълнение те отправиха поздрав от името на кмета на Район "Северен" към всички номинирани. Детският рецитал донесе емоция и подчерта връзката между поколенията – най-яркото доказателство, че будителството е живо и днес.



Новата инициатива на Район "Северен" ще се провежда ежегодно и има за цел да насърчава добрите примери, гражданската активност и духовното развитие в района. Чрез нея администрацията поставя фокус върху хората, които със своите действия изграждат подкрепяща, устойчива и вдъхновяваща общност.



Район "Северен" благодари на всички номинирани и на гражданите, които се включиха активно в инициативата, като дадоха своя глас и признание за съвременните будители около нас.