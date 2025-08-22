© Plovdiv24.bg виж галерията Работници на КЦМ се събраха на протест тази сутрин пред завода, предаде репортер на Plovdiv24.bg. На хората не им бе позволено да затворят Асеновградско шосе. Протестиращите настояват за увеличение на трудовите възнаграждения на работещите в комбината.



Синдикатите твърдят, че производственият план за 6-месечието на 2025г. на дружеството е изпълнен на 100%, и то в намален състав. Според тях единодушно е мнението, че трудовите възнаграждения трябва да отговарят на положения труд, който е свързан с огромно физическо и психическо натоварване.



Още вчера от КЦМ АД заявиха в позиция до медията ни, че в качеството си на работодател съгласно Кодекса на труда са подписали Колективен трудов договор, влязъл в сила на 01.03.2025 г. със срок на действие до 28.02.2027 г.



"С убеждението, че ясно регламентираните правила между страните в индустриалните отношения са основата на конструктивния социален диалог, ръководството на дружеството стриктно изпълнява поетите с Колективния трудов договор ангажименти.



Текущата неблагоприятна икономическа ситуация налага необходимостта от започване на действия за анализ и оценка на процесите и дейностите в дружеството с цел подобряване ефективността на работните екипи и преодоляване на негативните тенденции в бизнес средата", допълниха още от КЦМ.



Дали исканията на протестиращите ще бъдат изпълнени - тепърва предстои да разберем.



