|Работници на КЦМ се събраха на протест, искат по-високи заплати
Синдикатите твърдят, че производственият план за 6-месечието на 2025г. на дружеството е изпълнен на 100%, и то в намален състав. Според тях единодушно е мнението, че трудовите възнаграждения трябва да отговарят на положения труд, който е свързан с огромно физическо и психическо натоварване.
Още вчера от КЦМ АД заявиха в позиция до медията ни, че в качеството си на работодател съгласно Кодекса на труда са подписали Колективен трудов договор, влязъл в сила на 01.03.2025 г. със срок на действие до 28.02.2027 г.
"С убеждението, че ясно регламентираните правила между страните в индустриалните отношения са основата на конструктивния социален диалог, ръководството на дружеството стриктно изпълнява поетите с Колективния трудов договор ангажименти.
Текущата неблагоприятна икономическа ситуация налага необходимостта от започване на действия за анализ и оценка на процесите и дейностите в дружеството с цел подобряване ефективността на работните екипи и преодоляване на негативните тенденции в бизнес средата", допълниха още от КЦМ.
Дали исканията на протестиращите ще бъдат изпълнени - тепърва предстои да разберем.
