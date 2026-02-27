ЗАРЕЖДАНЕ...
РИОСВ - Пловдив със срочни предписания
На основание чл. 12 от Закона за управление на отпадъците на Областното пътно управление е разпоредено да засили контрола по недопускане на замърсявания по републиканската пътна мрежа, да предприеме мерки за установяване на нарушители и да организира своевременно почистване и извозване на отпадъци. В срок до 10 март 2026 г. институцията следва писмено да информира РИОСВ - Пловдив за предприетите действия, а до 9 април 2026 г. - да извърши цялостно почистване на пътните участъци, прилежащите зони и обслужващата инфраструктура.
Паралелно с това на кметовете на общините Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря са дадени предписания по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците да извършат пълна проверка за наличие на нерегламентирани сметища, включително цялостен обход на речните легла и прилежащите им територии. При установяване на замърсявания следва да бъде организирано незабавното им почистване и да се предприемат ефективни мерки за предотвратяване на повторно замърсяване. Срокът за изпълнение също е 9 април 2026 г., като отговорността съгласно екозаконодателството е на кметовете на съответните общини.
След изтичането на сроковете екипи на РИОСВ - Пловдив стартират активна акция с проверки на място за контрол изпълнението на предписанията и в случай на констатирани замърсявания ще бъдат предприети предвидените в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците административнонаказателни мерки.
РИОСВ - Пловдив заявява ясна управленска позиция: институциите носят отговорност за териториите, които стопанисват. При констатирани нарушения след изтичане на сроковете ще бъдат предприети административнонаказателни мерки в пълния обем на закона. Целта е една - чиста среда, по-висока институционална отговорност и реални резултати за гражданите на област Пловдив.
