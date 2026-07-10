Първото пловдивско училище, въвело изучаване на японски език, прави нова крачка към международно партньорство. СУ "Св. Климент Охридски“, което вече е известно сред много родители като "японското училище“, посрещна за първи път японския журналист Нобуру Окабе. Посещението му поставя началото на разговори за обмен на ученици и преподаватели, културни инициативи и по-тясно сътрудничество между Пловдив и Япония.

В училището вече повече от година над 150 ученици от първи до пети клас, както и осмокласници и единадесетокласници, изучават японски език и култура. Занятията се провеждат веднъж седмично от преподавателя Елена Филипова, а заради големия интерес всяка събота се организират и безплатни уроци за деца от други училища.

Нобуру Окабе, журналист във вестник "Санкей Шимбун“ – един от петте най-големи ежедневници в Япония, старши съветник във фондация "Токио“ и преподавател в университета "Рейтаку“, пристигна в Пловдив по покана на доц. д-р Атанас Владиков от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.

По време на срещата с ръководството на училището, доц. Владиков и италианския бизнесмен Микеле Санторелли бяха обсъдени възможности за разширяване на сътрудничеството между България и Япония в сферата на образованието.

Според доц. Владиков именно ранното изучаване на японски език е ключът към изграждането на трайни връзки между двете държави.

"В България изучаването на японски език е организирано основно на университетско ниво. Нашата идея е това да започне още в училище, защото в ранна възраст езикът се усвоява значително по-лесно. Ако Япония изпрати преподавател, дори само за една паралелка, това ще бъде огромна крачка напред. Важно е децата не просто да учат езика, а да усетят японската култура, ценностите и начина на мислене“, заяви той.

По думите му Пловдив има потенциал да се превърне в пилотен център за подобно сътрудничество.

"Градът е индустриален и културен център, познат по света като най-старият жив европейски град. Ако поставим основите на едно устойчиво сътрудничество, то има бъдеще – както в културата, така и в бизнеса. Освен това само преди няколко месеца бе направена първа копка на японска инвестиция, която ще даде възможност на млади хора за бъдеща професионална реализация“, допълни Владиков.

По време на визитата японският гост разгледа специализираната класна стая за обучение по японски език и култура, обновена с подкрепата на бизнесмена Микеле Санторелли. Окабе изрази впечатлението си от развитието на програмата и представи дейността на фондация "Токио“, която развива международни стипендиантски програми в 44 държави, подпомага изучаването на японски език, дарява книги и насърчава развитието на бъдещи световни лидери.

Сред обсъжданите идеи бяха ученически и преподавателски обмен, културни инициативи, подкрепа за училищните библиотеки и бъдещи съвместни образователни проекти.

Директорът на училището Иванка Василева подчерта, че интересът към японския език непрекъснато нараства.

"Родителите вече наричат нашето училище "японското училище". Интересът непрекъснато расте и това ни мотивира да развиваме програмата. Нашата цел е след няколко години да открием паралелка с интензивно изучаване на японски език. Вярваме, че подобно партньорство с фондация "Токио" ще даде нови възможности за нашите ученици“, каза тя.

Василева припомни още, че СУ "Св. Климент Охридски“ е първото училище в Пловдив, въвело програма за изучаване на японски език.

Италианският предприемач Микеле Санторелли, който подкрепя изграждането на японската градина "Аригато“ и обновяването на училището, също акцентира върху значението на образованието.

"Инвестицията в децата е инвестиция в бъдещето. Обменът на преподаватели и ученици е утвърдена световна практика, която ще е чудесно да въведем в училището. Не става въпрос само за изучаване на един език, а за изграждане на ценности, уважение към различните култури и подготовка на млади хора, които един ден ще бъдат естествената връзка между България и Япония“, заяви Санторелли.

На срещата присъства и Снежана Накатани, която ръководи езикова академия в Япония и реализира културни и образователни проекти между двете държави. Тя заяви готовност да организира уъркшоп за пловдивските ученици, чрез който те да се запознаят отблизо с японските традиции и култура.

В края на посещението директорът Иванка Василева подари на Нобуру Окабе калиграфия, изработена от учениците на Елена Филипова. Тя изобразява йероглифа "живот“ и символизира уважението към японската култура и приятелството между България и Япония.