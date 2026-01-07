© Plovdiv24.bg Учебен автомобил Теsla вече се движи по улиците на Пловдив. Инж. Виктор Любомиров твърди пред Plovdiv24.bg, че е първият Tesla инструктор в града и че е сред едва 4-5 души у нас, които обучават шофьори на такова електрическо возило.



Изборът му не е случаен. Младият мъж се интересува от новите технологии и желае да върви в посока, която тепърва ще става масова.



"Tesla е бъдещето. Исках да пробвам нещо нестандартно", казва младият мъж.



Любомиров споделя, че според данни на международни агенции за пътна безопасност Tesla оглавява класациите като един от най-безопасните автомобили в света.



"Безопасността е в основата на доброто шофиране особено когато обучаваш хора.“



Ако завършиш шофьорски курс за Теsla, получаваш книжка за автоматик, което те ограничава в управлението на кола с ръчни скорости.



Въпреки това първите желаещи да се обучават не се притесняват. Интересното е, че повечето курсисти са жени.



Инструкторът споделя, че на бърза зарядна станция автомобилът може да се зареди за около 40 минути, което постепенно променя нагласата, че електрическите коли са неудобни.



"Двигателите с вътрешно горене отиват в историята. Един ден е напълно възможно да има инструктори по управление на водородни автомобили“, убеден е Виктор.



Повече можете да видите във видеото.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.