ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Първият Теsla инструктор в Пловдив: Двигателите с вътрешно горене умират
Изборът му не е случаен. Младият мъж се интересува от новите технологии и желае да върви в посока, която тепърва ще става масова.
"Tesla е бъдещето. Исках да пробвам нещо нестандартно", казва младият мъж.
Любомиров споделя, че според данни на международни агенции за пътна безопасност Tesla оглавява класациите като един от най-безопасните автомобили в света.
"Безопасността е в основата на доброто шофиране особено когато обучаваш хора.“
Ако завършиш шофьорски курс за Теsla, получаваш книжка за автоматик, което те ограничава в управлението на кола с ръчни скорости.
Въпреки това първите желаещи да се обучават не се притесняват. Интересното е, че повечето курсисти са жени.
Инструкторът споделя, че на бърза зарядна станция автомобилът може да се зареди за около 40 минути, което постепенно променя нагласата, че електрическите коли са неудобни.
"Двигателите с вътрешно горене отиват в историята. Един ден е напълно възможно да има инструктори по управление на водородни автомобили“, убеден е Виктор.
Повече можете да видите във видеото.
Коментари (12)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 21 мин.
0
преди 40 мин.
0
преди 3 ч. и 33 мин.
0
преди 3 ч. и 35 мин.
0
преди 3 ч. и 38 мин.
0
преди 4 ч. и 24 мин.
-1
преди 4 ч. и 32 мин.
+1
Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 4 ч. и 42 мин.
0
Сподели какво ново....
преди 4 ч. и 47 мин.
+1
преди 4 ч. и 47 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Джип остана на метър от спирка след катастрофа
11:55 / 07.01.2026
След 150 дни това пространство ще е неузнаваемо
11:39 / 07.01.2026
Пловдивски съд отказа предаване на съдебните власти в Гърция на б...
11:26 / 07.01.2026
Бивш областен управител хванат в крачка: Някой нарочно е снимал т...
11:01 / 07.01.2026
Проблеми с водата в Пловдив и региона
10:35 / 07.01.2026
Невена Цонева и "Баш Бенд" пристигат в Пловдив
10:19 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS