Променят някои места за гласуване в Пловдив
© Plovdiv24.bg
Спрямо последните проведени избори са настъпили промени в местата за гласуване в районите "Централен“, "Северен“ и "Южен“ както следва:
В район "Централен“:
Избирателите от секции №№-009, 010, 011, 014 и 015, които на последните избори гласуваха в Техникума по дървообработване, на 19.04.2026г. ще гласуват в ОУ "Екзарх Антим I“, където към настоящия момент ремонтните дейности в училището са приключили.
Избирателите от секции №№-037, 038, 039, 040, 041 и 042 ще гласуват в Професионалната гимназия по електротехника и електроника на адрес бул. "Пещерско шосе“ № 26.
Поради извършващ се ремонт в ОУ "Княз Александър I“ избирателна секция № 092 е преместена в ЦПЛР Общински детски комплекс на бул. "Шести септември“ № 193.
В район "Северен“
След приключилите ремонтни дейности в СУ "Пейо Кр. Яворов“ избирателите от секции №№-009, 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 066, 067 и 068 ще гласуват в СУ "Пейо Кр. Яворов“ на адрес: бул. "България“ № 136.
В район "Южен“
Поради извършващи се ремонтни дейности в Дом за стари хора "Св. Василий Велики“ на ул. "Коматевско шосе“ № 28 избирателни секции № 086 и №087 са преместени в ОУ "Стоян Михайловски“ на ул. "Константин Геров“ № 45.
Проверка за мястото на гласуване може да се извършва по един от следните начини:
- на сайта на ГД ГРАО (www.grao.bg/elections) – справка по ЕГН или адрес;
- на телефонен номер 0800 1 4726, безплатен за цялата страна;
- на интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ ИЗБОРИ – НС/19.04.2026г.
- на място в районните администрации.
