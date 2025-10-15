ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокурор Костов: С майката има споразумение, с пастрока – не, искаме ефективна присъда за него
Съдебният процес започва отначало, след като Окръжният съд отмени предходните присъди — осем години лишаване от свобода за пастрока Петър Чернев и глоба от 4000 лева за майката Стела Димитрова, постановени от районния съд.
Според обвинението, малтретирането на момченцето е продължило близо два месеца. В резултат на жестоките побои и изтезания, детето е получило тежки наранявания, наложила се е операция на скалпа и последващо присаждане на коса.
На предходното разпоредително заседание подсъдимият Петър Чернев е признал вината си, опитвайки се делото да бъде разгледано по съкратената процедура, но съдът не е уважил искането. Срещу него са повдигнати шест обвинения, включително и за държане на наркотични вещества.
Майката на детето, Стела Димитрова, е обвинена, че не е направила нищо, за да спре побоите, нанесени от нейния партньор.
"Със защитника на подсъдимата Стела Димитрова сме постигнали споразумение относно параметрите, които ще предложим за одобрение на съда — 2 години лишаване от свобода с 4 години изпитателен срок. С другия подсъдим, Петър Чернев, никой от защитниците му не се е свързал с мен относно евентуално споразумение. За него ще искаме до 10 години лишаване от свобода“, заяви прокурор Димитър Костов.
Ако бъде постигнато споразумение с подсъдимата Димитрова, то ще бъде разгледано от друг съдебен състав, а делото ще бъде насрочено за следващата седмица.
