Престижно състезание в елитна гимназия в Пловдив
Турнирът "Румен Грозданов“ стартира през 2001 година и носи името на изтъкнатия математик Румен Грозданов – любим преподавател в математическата гимназия и един от основателите на математическата школа в града.
Тазгодишното издание на турнира е част от инициативите, посветени на 55-годишнината от създаването на гимназията, институция с утвърдени традиции и с дългогодишен принос в развитието на млади таланти на национално и международно ниво.
Състезанието предлага различни формати, съобразени с възрастта и подготовката на участниците - от задачи с избираем отговор до формати, насочени към подготовка за националното външно оценяване и кандидатстудентски изпит. За учениците от XII клас е предвидена специална категория в партньорство с ПУ "Паисий Хилендарски“, като постигнатите резултати могат да бъдат използвани при кандидатстване.
Състезанието ще се проведе по ясно структуриран график, съобразен с възрастта и нивото на подготовка на участниците. Учениците от II, III и IV клас ще решават задачите си в интервала от 9:00 до 10:30 ч., като форматът е насочен към стимулиране на логическото мислене и интереса към математиката. За XII клас е предвиден самостоятелен времеви диапазон – от 9:30 до 11:00 ч., с тема във формат на кандидатстудентски изпит. Учениците от V, VI и VII клас ще се състезават от 11:30 до 13:00 ч., като задачите са ориентирани към систематизиране на знанията и подготовка за националното външно оценяване.
