Преподавател от УХТ Пловдив с престижна награда

© Главен асистент Рада Динкова от Университета по хранителни технологии бе отличена на международно виртуално събитие. На него бяха представени концепции и прототипи на продукти с потенциал да облекчат различни проблеми с мащабно въздействие върху обществото. Преподавателят от УХТ беше част от All in a NUT shell, изцяло женски екип, който получи първо място в EIT Food MAKEitFRUVEG MAKEathon. За награда участничките представиха своя проект на Maker Faire Rome 2020 (10-13 декември), най-голямото изложение за производство, иновации и творчество в Европа, което събра над 100 000 участници.



Динкова участва в разработката заедно с Engelinda Janse van Rensburg (мениджър по качеството в Ceres Fruit Processors Ltd - Южна Африка), Begüm ÖNAL (постдокторант в AZTI - Турция), Faiza Wahab (администратор и финансов служител в Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Пакистан) и Marta Szumiata (хранителен технолог - Полша).



Проектът, съфинансиран от Университета във Варшава и EIT Food и ръководен от Университета в Кеймбридж, дава възможност на предприемачите от агро-хранителния сектор да изследват, и развиват нови бизнес идеи и продуктови концепции, които биха могли да помогнат приема на плодове и зеленчуци да стане по-устойчив не само по време на COVID-19, но и при бъдещи смущения на пазара - климатични промени и други пандемии.



MAKEathon е международно събитие, което събра над 30 участници от 21 държави с различен произход. То се проведе онлайн във Варшавския университет. По време на MAKEathon шест екипа работиха по концепции и прототипи на продукти, които имат потенциала да облекчат различни проблеми с мащабно въздействие върху обществото, осигурено от няколко играчи от сектора на плодовете и зеленчуците, които са в основата на това по-широко предизвикателство.