Преминаването през това място в Пловдив е невъзможно и доста неприятно

© Фейсбук Жител на кв."Изгрев" използва социалната мрежа, за да изкаже недоволството си от огромното количество боклуци, които правят преминаването по ул."Храбър" невъзможно, видя Plovdiv24.bg. Съдейки от публикацията става въпрос за постоянно повтарящо се действие на недобросъвестните жители в района.



От снимката е видно, че по улицата и мястото за преминаване са били разхвърлени множество боклуци, но в близост не се виждат контейнери. Човекът се обръща с молба за помощ от общината, но в случая голяма вина имат и хората. Нееднократно доброволци организираха почистване на квартал "Столипиново", но всичко е с временен ефект.















