|Преминаването през това място в Пловдив е невъзможно и доста неприятно
От снимката е видно, че по улицата и мястото за преминаване са били разхвърлени множество боклуци, но в близост не се виждат контейнери. Човекът се обръща с молба за помощ от общината, но в случая голяма вина имат и хората. Нееднократно доброволци организираха почистване на квартал "Столипиново", но всичко е с временен ефект.
