Прекрасно събитие предстои в Пловдив
На сцената в Дома на културата “Борис Христов" ще излязат представителен ансамбъл "Марица" към СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Пловдив, детска танцова школа "Тракия" към фолклорен ансамбъл "Тракия", представителен ансамбъл "Дилянка", представителен фолклорен ансамбъл "Елика", детско-юношески танцов състав "Луди млади" при НЧ "Проф. Кирил Дженев - 2018", децата на представителен ансамбъл "Пълдин", както и домакините от Везеница.
Зрителите ще имат възможност да се насладят на изпълненията на децата на Пловдив и отново ще затвърдят мнението, че Пловдив е културната ни столица. Фокусът на събитието е изцяло върху децата, занимаващи се с български танцов фолклор, като наследници на българския дух, идентичност, танц и музика.
За първи път концертът се проведе през 2024 година по случай 10-годишнината от създаването на сдружение “Клуб за танцово изкуство Везеница". Единствената причина, поради която през миналата година концерта не се състоя е огромния проблем със залите в града - споделят организаторите. Желанието им е това да се превърне в ежегоден преглед на пловдивските състави в рамките на няколко дни.
Билети за концерта се продават онлайн.
