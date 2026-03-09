На 16 март от 19:00 часа сдружение “Клуб за танцово изкуство Везеница" ще събере на една сцена утвърдени пловдивски танцови състави, които са се доказали през годините в концерт “Разкажи ми…".На сцената в Дома на културата “Борис Христов" ще излязат представителен ансамбъл "Марица" към СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Пловдив, детска танцова школа "Тракия" към фолклорен ансамбъл "Тракия", представителен ансамбъл "Дилянка", представителен фолклорен ансамбъл "Елика", детско-юношески танцов състав "Луди млади" при НЧ "Проф. Кирил Дженев - 2018", децата на представителен ансамбъл "Пълдин", както и домакините от Везеница.Зрителите ще имат възможност да се насладят на изпълненията на децата на Пловдив и отново ще затвърдят мнението, че Пловдив е културната ни столица. Фокусът на събитието е изцяло върху децата, занимаващи се с български танцов фолклор, като наследници на българския дух, идентичност, танц и музика.За първи път концертът се проведе през 2024 година по случай 10-годишнината от създаването на сдружение “Клуб за танцово изкуство Везеница". Единствената причина, поради която през миналата година концерта не се състоя е огромния проблем със залите в града - споделят организаторите. Желанието им е това да се превърне в ежегоден преглед на пловдивските състави в рамките на няколко дни.Билети за концерта се продават онлайн.