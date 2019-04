© виж галерията С мултимедийна изложба в читалище "Алеко Константинов“ на 6 април, събота, от 18:00 ч. ще бъде представен проектът "Mind The Kiss“. Той е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и се координира от италианската организация Cescot Veneto в партньорство с Confesercenti Bulgaria и Frase Contemporary Art. Реализира се от италианската фотографка Сабрина Белензиер.



"Mind The Kiss“ е фотографско и физическо пътуване през символични места на любов и привързаност в Пловдив, което проследява трансформацията на града и начините, по които той е живял. Тази емоционална география, подкрепена от архивни фотографии и снимки от настоящето, има за цел да засили паметта, историята и общите ценности, като се използват различни методи за четене, анализ и изграждане на реалността и миналото.



По време на теренната работа по проекта, която започна на 30 ноември 2018 г., дейностите по събиране на данни бяха извършвани чрез анонимни интервюта и социална медийна кампания на платформата на проекта във Facebook (Mind The Kiss Plovdiv). След това Сабрина Белензиер предприе пътуване, по време на което откри, засне и записа своята интерпретация на локациите, представени от участниците. За цялостното впечатление от въздействието на емоционално значимите маршрути допринася мултимедийният подход на изложбата – аудио интервюта със спомените на участниците за определени места ще се излъчват в залата на читалище "Алеко Константинов“, където са подредени фотографиите.



Физическият продукт от 4-месечните изследвания на алтернативни маршрути в града е Карта на любовта в Пловдив – картография на местата, на които пловдивчани са разменили важна за тях целувка. Тя ще бъде представена по време на откриването на изложбата. Идеята на картата е да накара пловдивчани да се впуснат в емоционално пътуване в своите спомени. От друга страна, тези алтернативни значими маршрути ще дадат на туристите възможност за различно тълкуване на града и на неговата субективна стойност, която включва хора, емоции и преживявания, а не само сгради и паметници на културата и историята.



След откриването на изложбата по проекта "Mind The Kiss“ Карта на любовта в Пловдив ще бъде разпространена в информационните центрове и обектите от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Експозицията ще бъде отворена за посетители от 6 април до 5 май от 9 до 18 часа в читалище "Алеко Константинов“.