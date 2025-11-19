© Plovdiv24.bg "Ето го поредния шофьор, който се нуждае от лечение. На паркинга на "Кауфланд" бе спрял на 2 метра от колата вдясно. Аз паркирах в празното място между две коли точно по означението".



Така читател на Plovdiv24.bg започва разказа си за преживяното вчера. И допълва:



"Човекът обаче решил, че съм го запушил и се обадил на дежурния в Първо районно. Извикаха ме да го отпуша. Отидох и му показах, че отдясно има огромно разстояние и е паркирал на място за 2 коли.



Да, ама на него така му е дошло. Като казах, че няма да си местя колата, човечецът изпадна в истерия. Отвори багажника, грабна една тесла и тръгна да ми пука гумите.



Аз казах да не пипа колата, че полицаите идват. Той побесня и казва "Тогава с теслата в главата".Снимах го вече и той си каза "това с теслата никой не то видя". Пази Боже този човек да му се каже нещо накриво, теслата му е винаги готова. Докато го приберат".



