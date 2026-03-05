Сподели close
Голям пожар избухна в Блок 1115 в пловдивския район Южен, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg.

Сигнал за пламъците е подаден към телефон 112, след което на мястото бяха изпратени екипи на пожарната.

Гражданите в засегнатата сграда са евакуирани заради опасността от дим и огън.

В момента противопожарните служби работят на място, като проверяват дали има пострадали и установяват материалните щети.

Разследването на причините за пожара е в ход.