ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожар в южната част на Пловдив
©
Сигнал за пламъците е подаден към телефон 112, след което на мястото бяха изпратени екипи на пожарната.
Гражданите в засегнатата сграда са евакуирани заради опасността от дим и огън.
В момента противопожарните служби работят на място, като проверяват дали има пострадали и установяват материалните щети.
Разследването на причините за пожара е в ход.
Още от категорията
/
9-годишната Мирела от Пловдив спечели голямата награда от националния песенен конкурс за млади изпълнители
03.03
Руски журналист с лъжи за Альоша: Местната власт искала да го бутне, но "жива верига" от пловдивчани го брани
03.03
Жители на блок в "Тракия" поискаха съдействие от GINNGER за облагородяване на междублоково пространство
01.03
Гражданин за дупките в "Прослав": Джантите на колата ми стават криви след 1-2 обиколки из квартала
01.03
Лекари от Пловдив: Късното търсене на лекар създава измамно усещане за здраве, а сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност
01.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.