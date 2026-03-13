Пожар гори в източната част на Пловдив, научи. Точното място е зад бившия Домостроителен комбинат в посока към река Марица.Там е изпратен екип на пожарната, който в момента гаси огъня. Според предварителната информация гори незаконно сметище.За пореден път хиляди жители на града стават жертва на своеволията и незаконните дейности на хора, които нямат респект към нормативните уредби в държавата.