Полети до 8 нови дестинации стартираха за първи път от Пловдив, Бургас и Варна

© За първи път стартираха полети до 8 нови дестинации от летищата в Пловдив, Варна и Бургас. Това обяви за TravelNews Георги Пасев, маркетинг мениджър на туроператора "Абакс“, който организира чартърите с българската авиокомпания European Air Charter. Те се изпълняват за първи път от трите летища до Анталия, Бодрум, Мармарис, Кушадасъ и Кападокия в Турция. Другите 3 дестинации са Хургада, Шарм ел Шейх и Кайро в Египет.



Полетите от Бургас тръгнаха вчера, на 31 август започват от Пловдив и на 3 септември от Варна и ще продължат до края на октомври. От вчера стартираха чартърите и от София до Египет, Тунис и остров Сардиния в Италия.



Двете най-популярни дестинации за есенния сезон са Турция и Египет. И двете държави предлагат изключително изгодни all inclusive пакети. Подобни места са особено подходящи за деца, тъй като са обезопасени. Но и хората, които искат да се отдадат на пълен релакс, също избират такъв тип пътуване, посочи Пасев.



Например цените за 7-дневна All Inclusive почивка в Турция с чартърен полет започват от 766 лв. на човек и включват самолетен билет до избраната дестинация в южната ни съседка, летищни такси, регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж, 7 нощувки на база All Inclusive в хотел по избор на клиента, чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на басейна и трансфер летище – хотел – летище, медицински застраховки с Ковид покритие от "Евроинс“.



Туроператорът "Абакс“ работи с голяма мрежа от хотели, като в портфолиото си имат както по-бюджетни опции, така и луксозни бутикови хотели. Туристите могат да избират от над 100 хотела, като гарантираме за качеството на обслужването във всеки от тях, подчерта Георги Пасев.



Цените за Египет започват от 1087 лв. на човек. В пакетът са включени самолетен билет до избраната дестинация с директен чартърен полет, летищни такси, регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж, 7 нощувки на база All Inclusive в хотел по избор на клиента, чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на басейна и трансфер летище – хотел – летище, медицински застраховки с Ковид покритие от "Евроинс“.



Разнообразието от хотели отново е голямо, като качеството остава изключително високо, независимо дали туристите изберат по-луксозен хотел или по-бюджетен такъв. Интересното при програмите в Египет е, че има възможност дори и за круиз по Нил. Това прави Египет една от най-уникалните дестинации, когато става дума за възможности за забавление. Ако изберете да останете на сушата, в някое от курортните градчета Хургада или Шарм Ел Шейх, все пак ще имате възможност да се насладите на многото забавления.



Програмата, подготвена за туристите, е изпълнена с най-различни дейности. Сред тях са посещение на Райския остров, шнорхелинг и гмуркане из красивите рифове на Червено море, ATV преживяване в пустинята, езда на камили и много други. Туристите ще бъдат придружени от представител на туроператора по време на всички активности. Той ще е на разположение през целия престой и ще може да асистира на туристите при нужда.



За любителите на историята и забележителности, “Абакс" предлага дневни екскурзии в Кайро и Луксор. Най-големият музей на открито в света ще разкрие тайните на Древен Египет и ще запознае българите със силата на божественото и човешкото в един от най-големите религиозни комплекси в света. Египетската столица пък впечатлява с Пирамидите в Гиза, Историческия музей, автентична арабска кухня и традиционните за Египет пазари.