Почина двегодишното дете, което пострада при пожар в Пловдив
Автор: Васил Динев 15:29Коментари (0)883
© Plovdiv24.bg
Почина двегодишното дете, което пострада при пожар в Пловдив в понеделник, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Информацията бе потвърдена от директора на РДПБЗН – Пловдив старши комисар Васил Димов.

Инцидентът стана около 16,00 часа на 2 февруари, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Два пожарни екипа са се отзовали на сигнала на телефон 112. 

Става дума за запалена дървена постройка. Детето е било откарано в болница. За съжаление лекарите не са успели да спасят живота му.







Още новини от Новини от Пловдив:
Кардиохирурзи в Пловдив спасиха живота на млада жена след рядък и...
10:18 / 04.02.2026
Брокер договори два нови парцела за жилищно строителство в Пловди...
10:09 / 04.02.2026
274 свободни работни места в Бюрото по труда в Пловдив
10:00 / 04.02.2026
В Пловдив граждани сигнализират за необичайно високи сметки за то...
08:43 / 04.02.2026
Нови визуализации на пространството срещу "Тримонциум"
08:22 / 04.02.2026
Дим стресна шофьори в Пловдив
16:54 / 03.02.2026

Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
