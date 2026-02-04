ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина двегодишното дете, което пострада при пожар в Пловдив
Инцидентът стана около 16,00 часа на 2 февруари, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Два пожарни екипа са се отзовали на сигнала на телефон 112.
Става дума за запалена дървена постройка. Детето е било откарано в болница. За съжаление лекарите не са успели да спасят живота му.
