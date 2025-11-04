ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивски учители с плакети за засглуги
С Плакет за заслуги и създаване на традиции в професионалното образование бе отличен Кирил Саксанов – дългогодишен директор на Професионалната гимназия по машиностроене в Пловдив. Плакет за заслуги в образованието получи и дългогодишният директор на СУ "Свети Константин-Кирил Философ“ Елена Костадинова. С грамоти пък бяха наградени най-изявените преподаватели от всичките 10 училища в район "Южен“.
"Поклон пред всички съвременни будители – учители, писатели, учени и изследователи, журналисти, читалищни деятели, творци от всички сфери и поколения, които с дейността си създават нашето по-добро утре. Следвайте славния път на великите Ви предшественици, които успяха да пробудят народа ни за духовно обновление. Благодаря Ви от сърце за всичко, което правите, за да изградите едно по-добро бъдеще за всички нас“, обърна се към тях кметът на района Атанас Кунчев.
