Пловдивска компания, която е на пазара от 30 години, е пред фалит

© Резкият спад в европейското търсене на велосипеди през последните 2-3 години, който последва бума покрай ковид, вече дава първата си жертва в България. След като по-рано тази година стана ясно, че плановете за започване на общо производство на "Макском" и Pierer Mobility са се провалили, сега идва ред на това свитият пазар да удари и реално работещо предприятие - "Лидер - 96", което е на пазара от близо 30 години. Пловдивската компания и свързаните с нея дружества са поискали откриване на процедура по несъстоятелност, за което в момента се очаква съдебно решение. Същото са направили и големите кредитори, които междувременно са получили и обезпечителни мерки, за да си гарантират вземанията за над 66 млн. евро.



Какво ще последва за компанията вероятно ще стане ясно в началото на следващата година. Картината като цяло в сектора обаче не е добра, като всички големи производители на велосипеди в страната отчитат двуцифрени спадове на приходите през всяка от последните две години. Само "Лидер - 96" се е свил наполовина през 2024 г., когато общите приходи паднаха под 80 млн. лв. За сравнение, в силната 2022 г. оборотът удари 225 млн. лв.







Компанията "Лидер - 96" е създадена през 1996 г. от трима българи - Петър Куршумов, Георги Златанов и сина му Димитър Златанов. През 2016 г. дружеството привлича първия си външен инвеститор - финландският фонд KJK Capital, който купува 60% от капитала в прекия собственик - "Лидер груп 2016", а останалите 40% се поделят поравно между създателите чрез дружеството "Лидер порпъртис". Шест години по-късно финландците излизат от инвестицията си, като продават дела си на американския фонд TRG, за което е създадено местното дружество "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България". Сделката протича на няколко етапа, като в крайна сметка фондът получава 53%, а "Лидер пропъртис" - 47%. Междувременно българските създатели поетапно се оттеглят и от началото на тази година "Лидер пропъртис" е прехвърлено на външно лице - Николай Дечков Стоянов.



Към момента пряк собственик на "Лидер - 96" е "Лидер груп 2016", което от своя страна е собственост на "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България". В групата има и още едно предприятие - създаденото през 2021 г. "Е-велокс", което е дъщерно на "Лидер - 96" и притежава новоизградената фабрика за производство на електрически велосипеди в Куклен, която отдава под наем на собственика си.



Всичките четири дружества на практика са съдлъжници по договор за кредити, подписан първоначално през 2022 г. между регистрираната в Люксембург TRG EEF Legend Two (в последствие "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България" става съдлъжник), от една страна, и италианската UniCredit, българската Уникредит Булбанк и агентите GLAS Trust Corporation Limited (Великобритания) и Global Loan Agency Services Limited (Великобритания), от друга. По-късно същата година UniCredit прехвървя част от ангажиментите си на Обединена българска банка и Алианц банк България, които се включват като заемодатели. Според договора "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България" и свързаните компании могат да получат общо до 87 млн. евро по няколко кредита от банките.



Към несъстоятелност



Още през миналата година обаче компаниите започват да изостават с плащанията си. От отчетите за 2024 г. се вижда, че независимият одитор KPMG отказва да изрази мнение на база на това, че групата е в нарушение на финансови показатели по заемите, тъй като не е извършила плащания на главници и лихви. "Лидер - 96" отчита 15 млн. лв. загуба, а текущите пасиви надившават активите с 2.5 млн. лв. За първите 7 месеца на тази година пък загубата се задълбочава до 18 млн. лв. Аналогична е ситуацията и при "Е-велокс", която има 3.4 млн. лв. загуба, а пасивите са близо 40 млн. лв. над активите. Загубата на "Лидер груп 2016" е 1.1 млн. лв., а дупката в баланса е 20.6 млн. лв. "ТиАрДжиЕЕФ леджънд България" пък не е подала отчет в Търговския регистър за 2024 г., а за 2022 г.



Година след като плащанията спират - на 18 септември 2025 г., кредиторите предупреждават "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България", че всички отпуснати парични средства - над 66 млн. евро, включително главници и лихви, стават предсрочно изискуеми. Това отприщва вълна от искания за откриване на процедура по несъстоятелност - първо от самите дружества, а след това и от банките.



В молбата си до съда от 17 октомври "Лидер - 96" посочва, че отговаря и на двете хипотези за несъстоятелност. Дружеството е неплатежоспособно, тъй като не разполага с паричин средства, с които да изпълнява задълженията си. Освен това е и свръхзадлъжняло, тъй като имуществото му не може да покрие задълженията. По същото време искове с подобни мотиви подават и останалите три компании.



Скоро след това кредиторите също искат от съда да открие производства по несъстоятелност, както и да наложи предварителни обезпечителни мерки. За временен синдик в "Лидер - 96" и "Лидер груп 2016" е определена адвокат Мирослава Стръмска, а в "Е-велокс" Уникредит Булбанк е назначила собствен управител още през юли - Александър Костадинов. Засега няма движение при "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България".



Успоредно с това по искане на кредиторите съдът е наложил общ запор и възбрана върху имуществото на "Лидер груп 2016" и "Е-велокс", включително върху това, което е определено като "единствения стойностен дълготраен актив" - недвижимият имот, представляващ оборудвано производствено предприятие.



Любопитни подробности обаче излизат покрай разглеждането на иска за обезпечение. В молбата си до съда Уникредит Булбанк се позовава на становище от назначения от нея управител Александър Костадинов, според когото от склада на "Е-велокс" активно се изнасят електрически колелета на "Лидер - 96", която е наемател на помещенията. В писмо той посочва, че само в периода 3 - 13 ноември са били натоварени 5 камиона и 2 микробуса със стока за износ за Франция и Белгия, но товарене е имало и в предходни седмици. В молбата на банката също се твърди, че управителят на "Лидер-96" Питър Спенсър е бил задържан като следствие от акция на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", НАП и Икономическа полиция.



По делото е постъпила и втора молба от друг кредитор - "Редал диджитал". В нея компанията твърди, че "Лидер-96" е започнала да изисква заплащане на всички дължими към компанията суми в новооткрита белгийска сметка. Според "Редал диджитал" това се прави с цел релокиране на наличния финансов ресурс и ощетяване на кредитора по несъстоятелността.



От "Лидер - 96" обаче опровергават тази информация. "Не е вярно, че Питър Спенсър е бил задържан или арестуван от българските власти, а им съдейства, както би се очаквало", казаха от компанията за "Капитал". Обяснение дават и по другата точка - за евентуално източване на средства по чужестранна сметка. "Лидер-96" има дъщерно подразделение в Белгия и редовно изнася продукти натам. По-рано тази година Уникредит Булбанк замрази всички сметки на "Лидер-96" в България заради нуждата да завърши процеса KYC ("Опознай своя клиент"). Това продължи почти месец и мениджърският екип прие за нужно да вземе решение да използва легитимно другите сметки на компанията в Белгия, за да може да продължи да изплаща данъци, заплати и доставчици", посочиха от "Лидер-96".



Какво реално се случва в завода засега е трудно да се разбере. Според неофициална информация, която "Капитал" получи от работещи в компанията, в момента има голямо полицейско присъствие на площадката в Куклен, като се следят всички входове и изходи от завода.



Все още не е запозната със ситуацията и Мирослава Стръмска, която беше назначечна за временен синдик едва преди седмица. "Към този момента все още нямам информация за това какво става в компанията и дали действително е задържан управителят ѝ", каза тя за "Капитал". По думите й до края на януари би трябвало да има решение на съда за откриване на производство по несъстоятелност. "Дотогава ще е направена икономическа експертиза за състоянието на компанията и ще е назначен постоянен синдик с пълни правомощия в управлението", посочи Стръмска.



Едва след това ще стане ясно дали някой ще предложи оздравителен план за компанията и какви са перспективите. Най-неблагоприятният сценарий би бил предприятие с 30-годишна история и 300 души персонал да спре да работи.