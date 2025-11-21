ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивска компания, която е на пазара от 30 години, е пред фалит
Какво ще последва за компанията вероятно ще стане ясно в началото на следващата година. Картината като цяло в сектора обаче не е добра, като всички големи производители на велосипеди в страната отчитат двуцифрени спадове на приходите през всяка от последните две години. Само "Лидер - 96" се е свил наполовина през 2024 г., когато общите приходи паднаха под 80 млн. лв. За сравнение, в силната 2022 г. оборотът удари 225 млн. лв.
Компанията "Лидер - 96" е създадена през 1996 г. от трима българи - Петър Куршумов, Георги Златанов и сина му Димитър Златанов. През 2016 г. дружеството привлича първия си външен инвеститор - финландският фонд KJK Capital, който купува 60% от капитала в прекия собственик - "Лидер груп 2016", а останалите 40% се поделят поравно между създателите чрез дружеството "Лидер порпъртис". Шест години по-късно финландците излизат от инвестицията си, като продават дела си на американския фонд TRG, за което е създадено местното дружество "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България". Сделката протича на няколко етапа, като в крайна сметка фондът получава 53%, а "Лидер пропъртис" - 47%. Междувременно българските създатели поетапно се оттеглят и от началото на тази година "Лидер пропъртис" е прехвърлено на външно лице - Николай Дечков Стоянов.
Към момента пряк собственик на "Лидер - 96" е "Лидер груп 2016", което от своя страна е собственост на "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България". В групата има и още едно предприятие - създаденото през 2021 г. "Е-велокс", което е дъщерно на "Лидер - 96" и притежава новоизградената фабрика за производство на електрически велосипеди в Куклен, която отдава под наем на собственика си.
Всичките четири дружества на практика са съдлъжници по договор за кредити, подписан първоначално през 2022 г. между регистрираната в Люксембург TRG EEF Legend Two (в последствие "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България" става съдлъжник), от една страна, и италианската UniCredit, българската Уникредит Булбанк и агентите GLAS Trust Corporation Limited (Великобритания) и Global Loan Agency Services Limited (Великобритания), от друга. По-късно същата година UniCredit прехвървя част от ангажиментите си на Обединена българска банка и Алианц банк България, които се включват като заемодатели. Според договора "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България" и свързаните компании могат да получат общо до 87 млн. евро по няколко кредита от банките.
Към несъстоятелност
Още през миналата година обаче компаниите започват да изостават с плащанията си. От отчетите за 2024 г. се вижда, че независимият одитор KPMG отказва да изрази мнение на база на това, че групата е в нарушение на финансови показатели по заемите, тъй като не е извършила плащания на главници и лихви. "Лидер - 96" отчита 15 млн. лв. загуба, а текущите пасиви надившават активите с 2.5 млн. лв. За първите 7 месеца на тази година пък загубата се задълбочава до 18 млн. лв. Аналогична е ситуацията и при "Е-велокс", която има 3.4 млн. лв. загуба, а пасивите са близо 40 млн. лв. над активите. Загубата на "Лидер груп 2016" е 1.1 млн. лв., а дупката в баланса е 20.6 млн. лв. "ТиАрДжиЕЕФ леджънд България" пък не е подала отчет в Търговския регистър за 2024 г., а за 2022 г.
Година след като плащанията спират - на 18 септември 2025 г., кредиторите предупреждават "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България", че всички отпуснати парични средства - над 66 млн. евро, включително главници и лихви, стават предсрочно изискуеми. Това отприщва вълна от искания за откриване на процедура по несъстоятелност - първо от самите дружества, а след това и от банките.
В молбата си до съда от 17 октомври "Лидер - 96" посочва, че отговаря и на двете хипотези за несъстоятелност. Дружеството е неплатежоспособно, тъй като не разполага с паричин средства, с които да изпълнява задълженията си. Освен това е и свръхзадлъжняло, тъй като имуществото му не може да покрие задълженията. По същото време искове с подобни мотиви подават и останалите три компании.
Скоро след това кредиторите също искат от съда да открие производства по несъстоятелност, както и да наложи предварителни обезпечителни мерки. За временен синдик в "Лидер - 96" и "Лидер груп 2016" е определена адвокат Мирослава Стръмска, а в "Е-велокс" Уникредит Булбанк е назначила собствен управител още през юли - Александър Костадинов. Засега няма движение при "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България".
Успоредно с това по искане на кредиторите съдът е наложил общ запор и възбрана върху имуществото на "Лидер груп 2016" и "Е-велокс", включително върху това, което е определено като "единствения стойностен дълготраен актив" - недвижимият имот, представляващ оборудвано производствено предприятие.
Любопитни подробности обаче излизат покрай разглеждането на иска за обезпечение. В молбата си до съда Уникредит Булбанк се позовава на становище от назначения от нея управител Александър Костадинов, според когото от склада на "Е-велокс" активно се изнасят електрически колелета на "Лидер - 96", която е наемател на помещенията. В писмо той посочва, че само в периода 3 - 13 ноември са били натоварени 5 камиона и 2 микробуса със стока за износ за Франция и Белгия, но товарене е имало и в предходни седмици. В молбата на банката също се твърди, че управителят на "Лидер-96" Питър Спенсър е бил задържан като следствие от акция на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", НАП и Икономическа полиция.
По делото е постъпила и втора молба от друг кредитор - "Редал диджитал". В нея компанията твърди, че "Лидер-96" е започнала да изисква заплащане на всички дължими към компанията суми в новооткрита белгийска сметка. Според "Редал диджитал" това се прави с цел релокиране на наличния финансов ресурс и ощетяване на кредитора по несъстоятелността.
От "Лидер - 96" обаче опровергават тази информация. "Не е вярно, че Питър Спенсър е бил задържан или арестуван от българските власти, а им съдейства, както би се очаквало", казаха от компанията за "Капитал". Обяснение дават и по другата точка - за евентуално източване на средства по чужестранна сметка. "Лидер-96" има дъщерно подразделение в Белгия и редовно изнася продукти натам. По-рано тази година Уникредит Булбанк замрази всички сметки на "Лидер-96" в България заради нуждата да завърши процеса KYC ("Опознай своя клиент"). Това продължи почти месец и мениджърският екип прие за нужно да вземе решение да използва легитимно другите сметки на компанията в Белгия, за да може да продължи да изплаща данъци, заплати и доставчици", посочиха от "Лидер-96".
Какво реално се случва в завода засега е трудно да се разбере. Според неофициална информация, която "Капитал" получи от работещи в компанията, в момента има голямо полицейско присъствие на площадката в Куклен, като се следят всички входове и изходи от завода.
Все още не е запозната със ситуацията и Мирослава Стръмска, която беше назначечна за временен синдик едва преди седмица. "Към този момента все още нямам информация за това какво става в компанията и дали действително е задържан управителят ѝ", каза тя за "Капитал". По думите й до края на януари би трябвало да има решение на съда за откриване на производство по несъстоятелност. "Дотогава ще е направена икономическа експертиза за състоянието на компанията и ще е назначен постоянен синдик с пълни правомощия в управлението", посочи Стръмска.
Едва след това ще стане ясно дали някой ще предложи оздравителен план за компанията и какви са перспективите. Най-неблагоприятният сценарий би бил предприятие с 30-годишна история и 300 души персонал да спре да работи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Родителите на младия мъж, убит от най-добрия си приятел: В момент...
17:19 / 21.11.2025
Пловдивчанка седна в заведение, но нахални създания развалиха веч...
17:12 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Ефективни присъди за двама шофьори, предизвикали ПТП със загинало...
14:52 / 21.11.2025
Пловдив затвърждава позицията си като ключов академичен център в ...
14:30 / 21.11.2025
Дъжд от вино ще се лее в Пловдив
15:01 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS