© виж галерията Манита Вартан е Дама на годината /Mrs Lady of The year/, конкурс състоял се снощи в София.



Събитието е част от световната верига MRS Universe LTD , продуцент агенция Феймъс. За 17-ти път в бална зала "Монтесито" в София бяха раздадени най-престижните годишни статуетки.



Победата на Манита е резултат от широките й интереси и благородни каузи, непосредствено след завоюването на Европейската корона. Всичко това бе прожектирано във видео, показващо кадри от дейността на миската, станала едно от най-разпознаваемите лица в Пловдив през последните 2 години.



Мисис Европа и настояща Дама на годината е родена в гр. Пловдив, но се чувства гражданин на света.



През 2024 г започва да се изявява и на журналистическото и писателско поприще по специалността си от университета. Неведнъж казва в свои интервюта, че рано или късно ще се върне към литературата, а година по-късно издава първата си книга "В кухнята на Мисис България".



Възпитаничка е на ЕГ "Иван Вазов", емблематично за Пловдив училище.



Модата се превръща в най-голямата и страст, а през 2023 печели златната корона на Мисис Европа сред 35 европейски финалистки на Гала спектакъл в Истанбул.



Интересен факт за нея е, че произлиза от богат аристократичен род живял на бреговете на Бяло море - град Текирдаг и Малгара, който след години се мести в Пловдив бягайки от събитията през 1915 г и загубвайки всичко.



Тя е първата Мис развяла българския флаг като победител в световен конкурс. Наричана е още българската Ким Кардашиян, защото става популярна в медиите с приликата си със световноизвестната си сънародничка.



През последните години създава много благотворителни изяви концерти и конкурс за деца с таланти, води събития, участва в многобройни проекти на модни къщи. Поради своя космополитен мироглед и борбената си същност влага цялата си страст в своята работа. Именно заради тези си приоритети, гласовете надделяват в нейна полза и към своята колекция , миската добави и отличието "Жена на годината".