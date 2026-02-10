ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанка: Стига се до кавги, псувни, ударени автомобили и саморазправа с бухалки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:48Коментари (1)5777
© Facebook
Жители на район "Северен" се оплакват от интензивен и кошмарен трафик пред училище "Никола Вапцаров", където вече цял учебен срок се помещават и учениците от ОУ"Княз Александър I" заради ремонта на Хуманитарната гимназия. 

Преди това там бяха пребазирани други ученици. Публикуваме мнението на живуща без редакторска намеса:

"Отново присъствен ден на училище и отново проблеми. Вече 2 години е така, откакто в у-ще "Никола Вапцаров" са настанени ученици от други училища, в които текат ремонтни дейности. Инфраструктурата в района не позволява да има такъв трафик.

Много трудно успяваме да се доберем до жилищата си. Стига се често до кавги, псувни, ударени автомобили и саморазправа с бухалки, на които стават свидетели и децата.

Направи се и се входира подписка от всички живущи в близост до училището и засегнати от ситуацията.

Подаден е сигнал още септември месец улицата да стане еднопосочна и още няма развитие.

Често автомобили, за да се разминат, карат на заден ход към пешеходна пътека. Абсолютна предпоставка за инцидент. Трябва ли да има пострадало дете ,за да се предприемат действия?", пита жената. 

Думите й са подкрепени от снимки и видеа в час пик. Потребителите в мрежата не са напълно съгласни с мнението й.

"И защо трябва да стане еднопосочна? Улицата е достатъчно широка да се разминат два рейса, стига да няма наглеци, които си спират и решават, че това е паркинг. Един знак - спирането и паркирането забранени, както и глоби би разрешил проблема."

"Сигналът, който сте подала, трябва да е до ОП "Организация и контрол на транспорта" и да се съобрази с действащата транспортна схема, иначе всичко е "от пусто в празно". Другият вариант е да потърсите отговор от кмета защо му избягаха работниците от Хуманитарната гимназия".








