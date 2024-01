Пловдивчанин ще участва във фестивала RED Movie Awards във Франция

© Фейсбук Пловдивчанинът, който създаде популярния късометражен филм "Следи от хора" (What Humans Leave Behind), продължава да се радва на успехи.



Филмът на режисьора Мирослав Трифонов намери място сред 8-те годишни финалисти на 4-тото издание на RED Movie Awards във Франция в категория Best Short Movie и ще бъде част от официалната годишна програма за 2024 на фестивала, който ще се проведе в г. Реймс през месец май.



След 11 официални селекции, 2 първи места, 1 финал, 1 полуфинал и 3 награди на журито, сега филмът ще има възможност да се доближи до това високо отличие.



Филмът се радва на популярен актьорски състав: Ивайло Христов, Павел Сапунджиев, Василена Кючукова, Иванка Димитрова.



Музиката към късометражния филм е на композитора Тихомир Христозов, известен с това, че е автор на музиката на трейлъра "Пинокио“ – анимацията, която бе наградена от Американската филмова академия с "Оскар“.