© виж галерията Lavazza, световноизвестната семейна италианска марка кафе, бе домакин на вторите Национални финали на второто издание на Бариста шампионат в София - престижно състезание в два кръга, което не само показва изключителния талант в общността на българските баристи, но ги позиционира и на световната сцена. След успеха на първото издание, тази година състезанието отново обединява големите майстори на кафето и им предоставя уникалната възможност да представят своите забележителни умения, креативност и непоколебима страст към изкуството на приготвяне на кафе.



“Националният кръг на Бариста шампионата, организиран с подкрепата на Lavazza, току-що приключи и сме изключително развълнувани от невероятните представяния, на които станахме свидетели. Баристи от различни среди се събраха, за да демонстрират своето впечатляващо майсторство в приготвянето на кафе, както и да споделят гледните си точки за занаята. Този момент се оказа вдъхновяващ за всички нас в Lavazza, като отново подчерта важността да обединяваме и насърчаваме страстта към съвършенството. Очакваме с нетърпение следващия етап, в който най-талантливите баристи от цял свят ще представят своите умения на световната сцена", каза Дионисис Мустис, Оперативен мениджър на Lavazza и ръководител на Бариста шампионата Lavazza на международно ниво.



Сред 20-те най-добри баристи от 11 града, включително и от обекти, които не са свързани с Lavazza, Мартин Джаферов получи наградата "Най-добър бариста“ на национално ниво. Отличен за неговото изключително представяне и в техническия, и в сензорния панел, националният шампион ще представлява България на Международните финали на Бариста шампионата, които ще се проведат в Торино, Италия, през 2024 година.



Там Мартин Джаферов ще се състезава с други опитни баристи, представляващи Гърция, Албания, Сърбия, Обединени арабски емирства, Южна Африка, Румъния, Хърватия, Чехия, Македония, Грузия, Казахстан и Украйна. Като признание за тяхната страст и насърчение да продължат да експериментират в изкуството на приготвяне на кафе, всички български участници получиха тениска с логото на Бариста шампионата и комплект за приготвяне на капучино, а по време на състезанието се проведоха различни игри с награди.



Докато първото издание на Бариста шампионата бе посветено на личната интерпретация на рецептата за мокачино, второто издание предизвика баристите да представят своите уникални оригинални рецепти за напитки на базата на еспресо, които могат да бъдат персонализирани по отношение на етапите на приготвяне, избрани съставки, както и начин на сервиране. Изтъкнато жури оценяваше всеки един аспект - от организацията на приготвянето до оценка за вкуса на напитката, технически умения, представяне, визуална креативност, гарантирайки цялостна оценка за уменията и майсторството на всеки бариста участник.



Панелът за техническа оценка се оценяваше от Радостин Димитров от Сладкарници "Неделя“ и Пламен Манев от "Папагала“, Бургас. Панелът за сетивна оценка се журираше от трима дегустатори - Виторио Агости, сертифициран от Асоциацията за спешълти кафе (SCA) и посланик на бранда Fabbri, Федерико Фабри от отдела за сиропи на Fabbri, и бариста Николай Григоров, собственик на From Barista Coffee and More.



Бариста шампионата, организиран с подкрепата на Lavazza през 2022 г., отбеляза процъфтяващата българска култура на кафето и ангажимента на Lavazza да популяризира ненадминатия опит и високи постижения в приготвянето му. Тази година, състезанието предостави още една възможност да се отпразнуват значението на иновацията, креативността и съвършенството, заедно с екипния дух на българската бариста общност.