Бдителен пловдивчанин се обади в редакцията ни, за да съобщи, че режат дървета на бул. "Цариградско шосе". По думите му дърветата са здрави и няма нужда да бъдат отсичани.

Репортер на Plovdiv24.bg се свърза с районния кмет на "Източен" Емил Русинов, който обясни, че става въпрос за премахването на две тополи, които са над 30- годишни.

"Това е необходимо, тъй като след 20-тата година този вид дървета стават опасни. Всички останали, които са от вида явор, ще бъдат запазени", обясни райкметът. Той припомни, че миналото лято голям клон на топола падна и уби човек, който седеше на пейка до река Марица в район "Северен". Сега администрацията взима превантивни мерки срещу бъдещи подобни инциденти.

Plovdiv24.bg припомня, че кметът на "Източен" стартира проект по обособяване на паркоместа в зелената площ от ул. "Лев Толстой" до бул. "Освобождение".

В момента на това място тече ремонт на южния тротоар на булеварда. В плановете на районната администрация влиза подобни места да се изградят и от другата страна. По този начин ще се изградят около 100 паркоместа, а дясната лента ще бъде освободена за движение на превозни средства. Тротоарът е достатъчно широк и позволява да има място на паркираните автомобили и за спокойното и безопасно придвижване на пешеходците.