Пловдивчанин: 95 километра за 4 часа и 10 минути по магистрала!
Автор: Васил Динев 15:50
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Продължаващите ремонтни дейности по магистрала "Тракия" продължават да опъват нервите на стотици шофьори. В тази връзка с Plovdiv24.bg се свърза наш редовен читател, който казва следното:

"Ако се вгледате в цифрите като час на стартиране и километри, ще видите, че от Пловдив, като са изминати 95 километра, си пътувал 4 часа и 10 минути и още не си стигнал София.

Отделно от това 5 км се изминават за 1 час и половина. Това е снощи. Днес не е по-различно, а утре има концерт на Роби Уилямс на стадион "Васил Левски". Ще е много по-тегаво. Нека хората да знаят и да се подготвят с алтернативни маршрути", призовава пловдивчанинът.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ "Тракия“, да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

В три участъка на автомагистралата в областите Софийска, Пазарджик и Сливен от тази седмица се извършват ремонти в платното в посока Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата. Поради това в пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно.

Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.


