|Пловдивчани слагат хачкар в Стария град
Поводът на поставянето на скулптурния елемент е 1160 години от приемането на християнството. Той ще бъде изваян по каноните на арменската традиция върху монолитен блок в знак на благодарност за мирното съществуване на арменския и българския народ. Майстор на изделието е Артак Хампарцумян, който е изработил хачкарите в Сливен и Чирпан.
“От признателната християнска арменска общност по повод 1160 години от приемането на християнството в България", ще гласи надписа на паметника. До него ще има чешма, а проектът предвижда и монтиране на художествено осветление.
Поставянето на хачкар е одобрено от Пловдивския митрополит Николай, а отдел “Култура" на община Пловдив ще съдейства за издаване на разрешение от Министерство на културата.
Хачкар е вид средновековен каменен паметник, разпространен в Армения. Представлява е изправена каменна стела с врязан кръст, която е символ на Ноевия ковчег. Има богата врязана резба и разни изображения и орнаменти, издълбани върху камъка. Обичайно се поставя на кръстопът, в и върху фасадите на манастири и като самостоятелен християнски паметник (оброчище) в Армения и населени с арменци райони.
Хачкар се състои от две думи – хач /кръст/ и камък /кар/. По традиция всеки каменен кръст не повтаря своята орнаментика, но спазва определени стилистични правила. Хачкарът е уникална проява на арменската култура и един от най-типичните символи на идентичността на древния народ. Каменният кръст е регистриран в нематериалното културно наследство на човечеството от ЮНЕСКО през 2010 г. В България дарени от арменците каменни стели "хачкар“ има в няколко градове на страната.
