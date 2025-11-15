Пловдивчани слагат хачкар в Стария град

© Илюстративна снимка Инициатива на група пловдивчани за поставяне на нов паметник в Стария град обсъждат общинските съветници по комисии, информира Plovdiv24.bg. Инициативен комитет иска поставянето на монументален декоративен елемент Хачкар, като това ще се извърши изцяло за сметка на инициаторите на идеята, но на терен общинска собственост на кръстовището на улиците “Съборна" и “Хан Омуртаг".



Поводът на поставянето на скулптурния елемент е 1160 години от приемането на християнството. Той ще бъде изваян по каноните на арменската традиция върху монолитен блок в знак на благодарност за мирното съществуване на арменския и българския народ. Майстор на изделието е Артак Хампарцумян, който е изработил хачкарите в Сливен и Чирпан.



“От признателната християнска арменска общност по повод 1160 години от приемането на християнството в България", ще гласи надписа на паметника. До него ще има чешма, а проектът предвижда и монтиране на художествено осветление.



Поставянето на хачкар е одобрено от Пловдивския митрополит Николай, а отдел “Култура" на община Пловдив ще съдейства за издаване на разрешение от Министерство на културата.



Хачкар е вид средновековен каменен паметник, разпространен в Армения. Представлява е изправена каменна стела с врязан кръст, която е символ на Ноевия ковчег. Има богата врязана резба и разни изображения и орнаменти, издълбани върху камъка. Обичайно се поставя на кръстопът, в и върху фасадите на манастири и като самостоятелен християнски паметник (оброчище) в Армения и населени с арменци райони.



Хачкар се състои от две думи – хач /кръст/ и камък /кар/. По традиция всеки каменен кръст не повтаря своята орнаментика, но спазва определени стилистични правила. Хачкарът е уникална проява на арменската култура и един от най-типичните символи на идентичността на древния народ. Каменният кръст е регистриран в нематериалното културно наследство на човечеството от ЮНЕСКО през 2010 г. В България дарени от арменците каменни стели "хачкар“ има в няколко градове на страната.