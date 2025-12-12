ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчани излизат на протест днес
Повод за недоволството е трагедията, при която на пътя загина младо семейство и едното им дете, а второто изпадна в кома.
“Липсата на безопасна инфраструктура убива. И въпреки това незаконните и опасни мантинели стоят!", пишат организаторите.
Припомнете си тук какво решение предложиха от АПИ.
Колко подписа са събрани до момента в подкрепа на искането за премахване на мантинелите - четете тук.
"Евакуират" НАП в Пловдив
06:55 / 12.12.2025
Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които ...
06:05 / 12.12.2025
Тържествен коледен концерт с благотворителна цел ще изнесе дамски...
22:45 / 11.12.2025
Директорката на едно от най-престижните училища в Пловдив се пенс...
20:59 / 11.12.2025
8698 искат махане на мантинелите от Околовръстното
16:51 / 11.12.2025
Кметицата на Марково: Незабавно премахване на мантинелите
16:29 / 11.12.2025
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Въпреки всички правила на Холивуд, те са заедно 20 години
15:15 / 10.12.2025
