© виж галерията Мунир, определян като "Кръстникът на дизайна на коси“, за първи път ще проведе прочутия си мастър клас на 30-и септември в Пловдив и градът ще се превърне в своеобразна европейска столица на красотата.



Мунир е дизайнер на коси от Ливан, който е известен със своите забележителни прически, направени за по-малко от 1 минута. Той създава идеално балансирано омбре, красив балеаж и екстравагантни сватбени прически. Мунир е автор на перфектни трансформации, които споделя във видеоклипове в социалните си мрежи. Талантливият творец е провел повече от 14 мастър класа в цял свят, които са посетени от над 15 000 международни дизайнери на коса. В Лондон, Париж, Сидни, Дубай, Милано, Брюксел, Истанбул, Варшава, Барселона и много други градове вече има дизайнери на коса, които носят наследството на Мунир. През 2023-а година ще се проведат само два от вдъхновяващите мастър класове на именития дизайнер на коси в Пловдив и Маями.



На 30 септември в Палата 6 на Международен пловдивски панаир, за първи път в България и единствен за Европа през тази година, професионалисти ще се включат в знаменития "School Master Class“ на Мунир. Вълнението сред последователите му е огромно, а благодарение на организаторите от Christian Of Roma, Пловдив ще се превърне в Европейска столица на красотата.



"Бях на 19 години, когато започнах да работя в тази индустрия. Моите постижения бяха големи, тъй като всяка година беше придружена от напредък, в който отварях и управлявах по-големи салони. След 4 години моят салон беше определен като най-големият салон в Ливан. За мен всеки клиент е художник и създател. Много хора може да мислят, че съм планирал да вляза в индустрията през цялото си детство, но в действителност влязох в света на стилизирането на коса чрез просто съвпадение.“ – споделя, определяният като революционер в индустрията, Мунир.



Почитатели от цял свят пътуват до Ливан, за да станат негови клиенти, а видеата, които споделя от салона си достигат десетки милиони гледания. С убеждението и манталитета, необвързан с търговска насоченост, Мунир е първият, който създава една-единствена туба, съдържаща няколко формули за постигане на гладък резултат с минимално време и загуби. През октомври 2018 година продуктите на Мунир са налични само в неговата верига от салони.



През януари 2019 година той споделя своите пионерски продукти с редица стилисти за коса, които сега се считат за "армията на Мунир". През юни 2019 година, продуктите на Мунир получават ексклузивно разпространение в 29 европейски държави. От 2022 година България е една от тях, а ексклузивен дистрибутор на сериите за коса е Christian Of Roma.



Мунир е арабски фризьор и обучител, чиито умения и талант го издигат до световноизвестна личност в света на красотата и стила. Благодарение на своята страст към професията и безкомпромисност в качеството на работата си, Мунир бързо става популярен сред клиентите си и получава редица положителни отзиви за своите умения. С течение на времето той придобива значителна популярност не само в Ливан, но и в други страни на Близкия изток.



Забелязвайки таланта и уменията му, някои от най-известните личности и знаменитости от Близкия изток, и не само, стават негови постоянни клиенти. На 8-и март тази година забележителният дизайнер на коси пуска в инстаграм профила си пост, от който става ясно, че негова клиентка е самата Мей Мъск – майка на най-влиятелния иноватор в света Илън Мъск.



С растящата си популярност и все по-голям брой последователи в социалните медии, Мунир се превръща в истинска сензация в света на красотата, която си съперничи с топ-имената на Холивуд. Той активно споделя своите умения и знания в областта на фризьорството, провеждайки обучения и семинари в различни държави, като предава своите тайни и техники на други фризьори, които също искат да достигнат върховите нива на професионализъм. Неговите визии се появяват на кориците на много модни списания. Със своя харизматичен стил и амбициозен дух Мунир продължава да вдъхновява милиони хора по света и да променя лицето на индустрията на красотата.



Всеки, който е имал възможността да бъде обслужен от Мунир или да посети неговите обучения, не може да не се впечатли от неговата страст, харизма и преданост към професията, както и от таланта му да превръща косата на клиентите си в произведения на изкуството.



Мунир продължава да разширява своето влияние и да бъде вдъхновение за млади фризьори и стилисти, които желаят да проследят пътя на успеха в света на красотата и модата. Неговата история и успех окуражават хора по целия свят да следват своите мечти и да постигат големи върхове в сферата, към която се стремят. Мунир е определян като трендсетър, който разширява хоризонтите на индустрията, а неговите мастър класове често са оприличавани на рок-концерти.



В Пловдив Мунир ще демонстрира три пълни трансформации и три приложения на тонер на живо. Моделите, които ще се включат в забележителното финално шоу ще са в пъти повече от стандартно ревю на прически, а кастингът за тях ще се проведе четири дни по-рано, за първи път в исторически обект, а именно в Епископската базилика на Филипопол, Пловдив.



Посещението на Мунир в България е своеобразен подарък, който организаторите на събитието от Christian Of Roma правят на страната ни. Десетки милиони негови почитатели и последователи ще опознаят красотата на България, чрез социалните мрежи на вдъхновяващия дизайнер на коси. Очаква се специално, за да се включат в събитието, да пристигнат именити дизайнери на коси от Сърбия, Македония, Румъния и други балкански държави.



Как да се докоснеш до магията Мунир, виж тук:



https://mounirmasterclass.com/