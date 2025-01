Пловдив ще посрещне един от най-значимите артисти на нашето време

© Годината е 2025-а, а България за първи път има честта да приветства един от най-значимите артисти на нашето време – след повече от четири десетилетия впечатляваща музикална кариера, Ник Кейв ще превърне Античния театър в Пловдив в сцена на първата си интимна среща с българска публика на 19 август 2025.



Музикантът, артист, композитор, поет и писател от Австралия идва в Пловдив, за да заяви: "We’ve all had too much sorrow, now is the time for joy.“ (б.р. - Всички сме изпитали твърде много тъга, сега е време за радост)



Без съмнение този ще е от онези концерти, които предлагат на публиката катарзисно изживяване, което разкрива най-сенчестите кътчета на душата с безкомпромисното сценично присъствие на Ник Кейв, пиано и неговите песни в техния суров и минималистичен вид. Сетлистът на турнето включва музика от богатия и вечен каталог на Кейв – от дискографията на Nick Cave & The Bad Seeds до неговите солови проекти.



Компания на сцената му прави самият Колин Грийнууд. Известен не само с бас линиите си в Radiohead – група, която е продала над 30 милиона албума и е вписана в Залата на славата на рокендрола – но и с творчеството си извън музиката. Той е и писател, и фотограф, а миналата година издаде и книгата How To Disappear – A Portrait of Radiohead, която предлага поглед зад кулисите на живота на една от най-влиятелните банди в света.



Самият Кейв споделя: "Нямам търпение да представя това специално шоу, придружен от великия Колин Грийнууд. За мен е привилегия да споделя песните си по този начин – необработени и сурови, разкриващи тяхната същностна природа."



Историческата първа концертна изява на Ник Кейв в България се осъществява по покана на Fest Team и е част от лимитирано европейско турне, което продължава от миналата година и вече получи изключително успешни отзиви от публиката и медиите:



• "Нищо по-малко от духовно преживяване.“ – LA Magazine



• "Завладяващ и магнетичен.“ – Forbes



• "Nick Cave + Colin Greenwood = магия.“ – Scenestar



• "Песните му са толкова завладяващи, а този формат ги представя в тяхната най-сурова, чиста и истинска сила.“ – US Rocker



• "Майстор в своя занаят.“ – Highwire Magazine



Античният театър, с неговата историческа атмосфера и забележителна акустика, ще предостави перфектната сцена за интимния и дълбоко въздействащ концерт на Ник Кейв. Билетите са крайно ограничени и могат да се намерят само в мрежата на Тикет Стейшън на цени от 160 до 260 лв., а продажбата стартира на 31 януари в 10:00.