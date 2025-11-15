ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив ще има нова коледна украса за предстоящите зимни празници
Автор: Данислава Вълкова 16:53Коментари (0)139
© Plovdiv24.bg
Две фирми се конкурират за осигуряване на нова коледна украса в Пловдив за предстоящите зимни празници в края на годината.

Община Пловдив планира да закупи още елементи според обявената обществена поръчка, за която Plovdiv24.bg Ви информира наскоро. Прогнозната стойност, отделена за това от бюджета на града, е 300 000 лева.

“Раро ивентс" ЕООД е изпратила оферта за 263 400 лева, а Вероника Стоилова, която участва като упълномошено лице на "Фотодиастаси И. Палеохоринос Фотистика" АД, е дала оферта за 244 000 лева. Първата фирма обаче е отстранена от комисията, тъй като не отговаря на условията по поръчката. 

Едно от изискванията е да има нови и атрактивни декоративни елементи, съответстващи на съвременните изисквания за безопасност, енергийна ефективност и устойчивост. Украсата включва декоративни светлинни елементи и фигури, подходящи за монтиране на обществени места.

За целта трябва да бъдат доставени 17 броя светлинен уличен гирлянд; 5 3D наземни светлинни арки със снежинки и инсталация Светлинно небе – приблизително 70 м с 30 000 светлодиода – 370 LED светлинни комплекта по 10 метра

Възложител по поръчката е кметът Костадин Димитров.


Още по темата: общо новини по темата: 15
15.11.2025 Преди разгара на коледно-новогодишните празници: Какво означава термина "френдфлация"?
12.11.2025 Броени дни до коледните пости
10.11.2025 Коледата в Пловдив тази година ще продължи повече от месец
10.11.2025 Цените за Нова година 2026: 7200 лева за Малдиви, 1400 за Гърция или 4000 лева за курортите у нас
07.11.2025 Шоколадът няма да поевтинее за Коледа въпреки срива в цените на какаото
06.11.2025 Засилен интерес към коледния "Базар Капана"
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В "меката на шопинга": Опит за ограничаване на паркиране издържа ...
16:00 / 15.11.2025
Пловдивски ученици станаха свидетели на брутална гледка в "паркин...
12:45 / 15.11.2025
Мащабна залесителна акция: Засадиха 100 нови дръвчета по склонове...
11:36 / 15.11.2025
Община Пловдив отчуждава три имота, прави свързваща улица
09:45 / 15.11.2025
Пловдив загуби един от големите. Поклон!
09:11 / 15.11.2025
Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществу...
08:16 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Туризъм
Правят чисто нова улица в Пловдив до меката на шопинга
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: