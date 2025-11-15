ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив ще има нова коледна украса за предстоящите зимни празници
Община Пловдив планира да закупи още елементи според обявената обществена поръчка, за която Plovdiv24.bg Ви информира наскоро. Прогнозната стойност, отделена за това от бюджета на града, е 300 000 лева.
“Раро ивентс" ЕООД е изпратила оферта за 263 400 лева, а Вероника Стоилова, която участва като упълномошено лице на "Фотодиастаси И. Палеохоринос Фотистика" АД, е дала оферта за 244 000 лева. Първата фирма обаче е отстранена от комисията, тъй като не отговаря на условията по поръчката.
Едно от изискванията е да има нови и атрактивни декоративни елементи, съответстващи на съвременните изисквания за безопасност, енергийна ефективност и устойчивост. Украсата включва декоративни светлинни елементи и фигури, подходящи за монтиране на обществени места.
За целта трябва да бъдат доставени 17 броя светлинен уличен гирлянд; 5 3D наземни светлинни арки със снежинки и инсталация Светлинно небе – приблизително 70 м с 30 000 светлодиода – 370 LED светлинни комплекта по 10 метра
Възложител по поръчката е кметът Костадин Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В "меката на шопинга": Опит за ограничаване на паркиране издържа ...
16:00 / 15.11.2025
Пловдивски ученици станаха свидетели на брутална гледка в "паркин...
12:45 / 15.11.2025
Мащабна залесителна акция: Засадиха 100 нови дръвчета по склонове...
11:36 / 15.11.2025
Община Пловдив отчуждава три имота, прави свързваща улица
09:45 / 15.11.2025
Пловдив загуби един от големите. Поклон!
09:11 / 15.11.2025
Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществу...
08:16 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS