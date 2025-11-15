Пловдив ще има нова коледна украса за предстоящите зимни празници

© Plovdiv24.bg Две фирми се конкурират за осигуряване на нова коледна украса в Пловдив за предстоящите зимни празници в края на годината.



Община Пловдив планира да закупи още елементи според обявената обществена поръчка, за която Plovdiv24.bg Ви информира наскоро. Прогнозната стойност, отделена за това от бюджета на града, е 300 000 лева.



“Раро ивентс" ЕООД е изпратила оферта за 263 400 лева, а Вероника Стоилова, която участва като упълномошено лице на "Фотодиастаси И. Палеохоринос Фотистика" АД, е дала оферта за 244 000 лева. Първата фирма обаче е отстранена от комисията, тъй като не отговаря на условията по поръчката.



Едно от изискванията е да има нови и атрактивни декоративни елементи, съответстващи на съвременните изисквания за безопасност, енергийна ефективност и устойчивост. Украсата включва декоративни светлинни елементи и фигури, подходящи за монтиране на обществени места.



За целта трябва да бъдат доставени 17 броя светлинен уличен гирлянд; 5 3D наземни светлинни арки със снежинки и инсталация Светлинно небе – приблизително 70 м с 30 000 светлодиода – 370 LED светлинни комплекта по 10 метра



Възложител по поръчката е кметът Костадин Димитров.