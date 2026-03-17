XXXII Италиански фестивал на красотата и прическата ще събере едни от най-разпознаваемите международни експерти в индустрията между 20 и 22 март 2026 г. в Международен панаир - Пловдив. Събитието, организирано от Christian of Roma, отново ще предложи богата програма от семинари, демонстрации и сценични шоу формати.Официалното откриване ще се състои на 20 март от 11:00 ч. пред Палата №2 и ще бъде направено от Марчело Апичела - посланик на Република Италия в България.Сред акцентите в програмата е участието на Руди Мостарда – глобален творчески директор на Alfaparf Milano Professional. Той ще представи своя Masterclass "Make it Real“ на 20 март и ще бъде водещо име в Night Show & Party "District Vibe“ на следващата вечер. Мостарда е известен с практичния си подход към тенденциите и концепцията "tailoring“, съобразена с индивидуалните характеристики на клиента.На 21 март семинар ще изнесе и Джузепе Масколо – обучител с над 20-годишен опит, свързан с TONI & GUY и работещ с Cotril SPA. Неговото представяне "Glamour Live“ е сред очакваните събития във фестивалната програма.Фестивалът ще стартира с впечатляващ Fantasy Hair Show на Наталия Муратова – световен и европейски шампион, известна със своите артистични и авангардни визии.Специално участие ще има и Саверио Палма - емблематична фигура за форума и единственият гост, присъствал на всички негови издания. Тази година той ще представи новата колекция на BES, както и иновативни продукти, включително пигментиран оксидант и нова нано технология за трансформация на косата.В рамките на събитието ще бъде демонстрирана и системата Koemia, която използва изкуствен интелект за анализ на състоянието на косата и предлага персонализирани решения за грижа.Форумът ще има и социална кауза подкрепа за Фондация "Светът на Мария“, като посетителите ще могат да закупят ръчно изработени изделия, създадени от хора с интелектуални затруднения.С над три десетилетия история, фестивалът продължава да бъде ключова платформа за обмен на идеи, иновации и вдъхновение в професионалната бюти индустрия.