ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдив посреща световни имена във фризьорството на XXXII Италиански фестивал на красотата
©
Официалното откриване ще се състои на 20 март от 11:00 ч. пред Палата №2 и ще бъде направено от Марчело Апичела - посланик на Република Италия в България.
Сред акцентите в програмата е участието на Руди Мостарда – глобален творчески директор на Alfaparf Milano Professional. Той ще представи своя Masterclass "Make it Real“ на 20 март и ще бъде водещо име в Night Show & Party "District Vibe“ на следващата вечер. Мостарда е известен с практичния си подход към тенденциите и концепцията "tailoring“, съобразена с индивидуалните характеристики на клиента.
На 21 март семинар ще изнесе и Джузепе Масколо – обучител с над 20-годишен опит, свързан с TONI & GUY и работещ с Cotril SPA. Неговото представяне "Glamour Live“ е сред очакваните събития във фестивалната програма.
Фестивалът ще стартира с впечатляващ Fantasy Hair Show на Наталия Муратова – световен и европейски шампион, известна със своите артистични и авангардни визии.
Специално участие ще има и Саверио Палма - емблематична фигура за форума и единственият гост, присъствал на всички негови издания. Тази година той ще представи новата колекция на BES, както и иновативни продукти, включително пигментиран оксидант и нова нано технология за трансформация на косата.
В рамките на събитието ще бъде демонстрирана и системата Koemia, която използва изкуствен интелект за анализ на състоянието на косата и предлага персонализирани решения за грижа.
Форумът ще има и социална кауза подкрепа за Фондация "Светът на Мария“, като посетителите ще могат да закупят ръчно изработени изделия, създадени от хора с интелектуални затруднения.
С над три десетилетия история, фестивалът продължава да бъде ключова платформа за обмен на идеи, иновации и вдъхновение в професионалната бюти индустрия.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.