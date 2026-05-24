Пловдив доказа за пореден път, че е културното и духовно сърце на България. Днес градът под тепетата се превърна в пищна сцена на духовност, просвета и национална гордост. Хиляди пловдивчани, учители, ученици и дейци на културата се включиха в официалните чествания по случай Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Митрополит Николай оглави празничната литургия

Честванията започнаха под празничния звън на камбаните в храм "Св. св. Кирил и Методий". В препълнения до краен предел божи дом бе отслужена Божествена света литургия, възглавена от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. В съслужение с него бяха десетки духовници от епархията, а ангелските песнопения на църковния хор изпълниха пространството с мистика и благоговение.

В уединение и обща молитва за просперитета на Пловдив и България, на първите редове в храма застанаха ръководителите на местната и държавната власт. Сред официалните лица бяха: Костадин Димитров – Кмет на Община Пловдив; Атанас Узунов- председател на Общинския съвет; Георги Янев- областен управител на Пловдив; началникът на РУО – Пловдив, както и множество общественици, районни кметове интелектуалци и признателни граждани.

Словото е нашият най-велик щит, а вярата и духовността са съхранили българския ген през вековете, обърна се митрополит Николай към миряните

Водени от духовенството и официалните гости, присъстващите се отправиха в тържествен ход към площада пред Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий"- училището, наследник на първата епархийска класна школа у нас.

Пространството на площад "11 май" беше изпълнено с необикновена енергия. Там ги очакваха стотици представители на образователни и културни институции, както и представителни групи на училищата от район "Централен". Младежите, облечени в празнични униформи, носеха венци, цветя и десетки национални трибагреници, превръщайки площада в море от гордост и младост.