ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдив отбеляза Международния ден на хората с редки болести
©
В инициативата участие взе заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов, който подкрепи събитието и приветства присъстващите. По традиция учениците от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника и техните преподаватели се събраха пред сградата на Община Пловдив, където заедно пуснаха стотици разноцветни балони в небето като символ на надеждата и солидарността с хората, живеещи с редки заболявания. Тази година акцент в проявата бяха и шарените ръкавици, които възпитаниците на гимназията носеха в допълнение към балоните.
"Благодаря на учениците от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника за тяхната ангажираност и за това, че всяка година ни напомнят колко е важно да бъдем единни и подкрепящи всички, които се изправят пред ежедневни предизвикателства. Благодаря и на ръководството на училището, че възпитава у младите хора съпричастност и емпатия – ценности, които изграждат по-солидарно и по-човечно общество“, заяви Николай Бухалов.
На събитието присъстваха още директорът на дирекция "Социална политика“ Веселина Ботева, представители на Медицински университет – Пловдив, както и на Национален алианс на хората с редки болести, който е организатор на ежегодната инициатива.
Още от категорията
/
Най-после тръгва процесът срещу 21-годишен пловдивчанин за причиняване на смърт на възрастен човек
12:36
Общинските съветници на Пловдив взеха съществено решение за ясла, градина и парк в "Гладно поле"
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.