Пловдив на второ място сред градовете в ИТ индустрията

© Освен обявите за работа има и друг ключов показател, който подсказва как се развиват технологичните компании, а именно, колко служители имат в IT отделите си и дали техният брой се е запазил, намалял или увеличил през последната кризисна година“, отбелязват от Dev.bg, специализираната платформа за обяви в технологичната индустрия.



От там за поредна година картографират индустрията по този показател, като класират 100-те най-големи IT фирми в страната. Подредбата стъпва на подадени от самите компании данни за броя на служителите им в специализираните отдели. Класацията не взима предвид показатели като обороти или общ брой заети.



В 5 от 100-те компании IT екипите надхвърлят 1000 души, като най-ярко се откроява фирмата заемаща първото място – DXC Technology. За нея, по данните на dev.bg, работят 3439 специалисти в сферата на информационните технологии.



Впечатление прави разреждането на редиците не VMware, чийто IT отдел спрямо година по-рано е със 100 души по-малък. Това не е изненада предвид течащите съкращения там след придобиването ѝ от Broadcom, голяма част от които обаче са в други отдели. Години наред преди това българският офис агресивно наемаше служители и се разрастваше бурно, за дас е превърне в един от важните за международната компания.



С какво се занимават тези компании?



Най-голямата част от компаниите (67%) разработват технологични продукти, 36% предлагат IT консултиране, 31% попадат в категорията "Услуги“, а 29% внедряват софтуерни системи.



Причината процентите да надхвърлят 100% е, че някои от фирмите се занимават с повече от една дейност.



От гледна точка на централния си офис 64% от работодателите в класацията са чуждестранни, а останалите 36% са български. Почти всички (94%) имат офиси в София, следвани от – Пловдив (31%), Варна (23%), Бургас (13%) и Русе (8%), които също са сред водещите градове за IT индустрията.