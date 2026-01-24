ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив е на 16-о място в Европа в доста неприятна класация
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51Коментари (2)1227
© Plovdiv24.bg
Пловдив и тази година е оценен като един от градовете с най-натоварен трафик. Според измервания на нидерландска компания за транспортен и навигационен софтуер пловдивчани прекарват средно по 118 часа годишно в пътуване, което е с пет часа повече от престоя на софиянци в задръстванията.

Пловдив е на 16-о място в Европа на и 49-о в света по индекс на задръствания. В час пик има зони в Пловдив, в които е по-бързо да ходиш пеша.

Според индекса на задръстванията средната скорост в Пловдив е под 22 километра в час, а в София е с три десети километра по-висока.

"Когато са пиковите часове, се пътува по-бавно. Тук са вече даденостите. Новите кръстовища – имаме синхронизация на част от тях по светофарите, но тя не е изцяло направена поради невъзможност. През кръстовище да има на по-близки разстояния по един светофар – води до по-плътен трафик“, каза пред bTV Николай Душков, зам.-кмет по транспорта.

Пловдив е най-гъсто населеният град у нас. Уличната мрежа трудно може да бъде разширена, а броят на автомобилите е огромен.

Градският транспорт в Пловдив е непривлекателен, признават от местната власт. От там обещават по-високи критерии за чистота в автобусите и редовни линии.

Класацията по индекса на задръстванията показва, че в Пловдив трафикът леко се е подобрил в сравнение с миналата година, но остава изключително муден и труден в пиковите часове.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
А помните ли колко хубав град беше Пловдив ?! Пуста алчност...
0
 
 
Дайте 1 приятна или добра класация в която името на България се споменава...Ние сме дъно...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Затруднено ще бъде движението по пътя Пловдив - Ягодово
06:00 / 24.01.2026
Ще обявят ли грипна епидемия в Пловдив?
21:01 / 23.01.2026
Зрелищна катастрофа в Пловдив, кола увисна на мантинела
19:26 / 23.01.2026
Коктейл-бар в Пловдив попадна в "черния" списък на НАП
17:41 / 23.01.2026
Кметът на район "Южен" в Пловдив обяви конкурс
18:52 / 23.01.2026
Опит за промяна в управлението на болница "Селена" остава нереали...
16:23 / 23.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Президентска партия
Земетресения в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: