|Пловдив е на 16-о място в Европа в доста неприятна класация
Пловдив е на 16-о място в Европа на и 49-о в света по индекс на задръствания. В час пик има зони в Пловдив, в които е по-бързо да ходиш пеша.
Според индекса на задръстванията средната скорост в Пловдив е под 22 километра в час, а в София е с три десети километра по-висока.
"Когато са пиковите часове, се пътува по-бавно. Тук са вече даденостите. Новите кръстовища – имаме синхронизация на част от тях по светофарите, но тя не е изцяло направена поради невъзможност. През кръстовище да има на по-близки разстояния по един светофар – води до по-плътен трафик“, каза пред bTV Николай Душков, зам.-кмет по транспорта.
Пловдив е най-гъсто населеният град у нас. Уличната мрежа трудно може да бъде разширена, а броят на автомобилите е огромен.
Градският транспорт в Пловдив е непривлекателен, признават от местната власт. От там обещават по-високи критерии за чистота в автобусите и редовни линии.
Класацията по индекса на задръстванията показва, че в Пловдив трафикът леко се е подобрил в сравнение с миналата година, но остава изключително муден и труден в пиковите часове.
